Chi vincerà il Festival di Sanremo 2021? A una settimana dalle finale e prima che il pubblico ascolti per la prima volta le canzoni le quote si sono ulteriormente modificate!

I meglio piazzati, confrontando le quote delle varie agenzie, sono ancora Francesca Michielin e Fedez. I due artisti, che sul palco dell’Ariston porteranno Chiamami Per Nome, sono dati vincenti con una quota che varia tra 4 e 8.

Bet365 e Betsson però li piazzano al secondo posto. Per loro il ruolo di favoriti per il Festival di Sanremo 2021 è di Colapesce e Dimartino. Bet365 quota la loro vittoria a 6, mentre Betsson a 6.5. Quota migliore su Unibet, Bwin e 888 Sport, dove però si trovano alla piazza d’onore.

Sisal Matchpoint, invece, piazza nelle prime tre posizioni Colapesce e Dimartino (5), Maneskin (6) e Francesca Michielin e Fedez e Willie Peyote (7).

SANREMO 2021 – LE ALTRE QUOTE

Da come stanno le cose in questo momento, il Festival di Sanremo pare una lotta a due tra le due coppie.

Al terzo posto, ma con quote più alte, i Maneskin, che Betway, la migliore, li propone a 7.

Seguono La Rappresentante di Lista, Irama, Ermal Meta, Madame e Aiello, mentre sembra in calo Willie Peyote, nonostante il suo pezzo sia stato uno dei più apprezzati dalla stampa durante gli ascolti in anteprima.

Secondo i bookmaker è Orietta Berti ad avere le minori probabilità di conquistare la Palma del vincitore. Un suo trionfo è quotato tra 25 (Smarkets) e 101 (Betway e Bwin).

Improbabile anche la vittoria di Extraliscio e Davide Toffolo, Ghemon, Francesco Renga e Random.

Un piazzamento sul podio è valutato dagli scommettitori molto probabile per, nell’ordine, Francesca Michielin e Fedez, Colapesce e Dimartino, La Rappresentante di Lista e Willie Peyote. Leggermente staccati Ermal Meta e Maneskin.

C’è da dire che in passato le quote dei bookmakers non hanno portato troppa fortuna. Per esempio lo scorso anno tra i favoriti alla vittoria finale ci furono Anastasio e Alberto Urso, che conclusero ben lontani dalle primissime posizioni.