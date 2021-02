Sanremo 2021: a poche ore dall’inizio del Festival Amadeus si confessa

Mancano poche ore alla conferenza stampa dell’Organizzazione che idealmente darà il via ufficialmente alla settimana del Festival di Sanremo 2021. In attesa di conoscere le ultime novità e le indiscrezioni dalla Città dei Fiori, Amadeus è stato ospite di Radio 24 e di Domenica In su Rai 1, parlando a ruota libera con quell’entusiasmo che lo contraddistingue.

Il conduttore e Direttore Artistico, ospite di Marta Cagnola su Radio 24 nel programma Radiotube ha parlato di quanto accaduto nei mesi scorsi, fatti che hanno messo a rischio lo svolgimento della kermesse.

“Non fare Sanremo sarebbe stato un danno per la musica, per la discografia, per i musicisti. Avrebbe avuto ripercussioni anche a livello psicologico, morale. Avremmo perso un patrimonio che appartiene a tutti. Vedere la platea vuota ci farà commuovere. Pensavo che oggi saremmo stati fuori dalla pandemia. Poi i mesi passavano e a un certo punto ho visto che tutto è precipitato e in brevissimo tempo. Il nostro pubblico è veramente quello delle persone che saranno a casa e sul palco sarà l’orchestra meravigliosa del festival: quando vediamo le loro reazioni, i sorrisi, quando incrociamo i loro sguardi, diventano il pubblico presente in sala.”

SANREMO 2021 – AMADEUS E FIORELLO OSPITI A DOMENICA IN

Amadeus e Fiorello, in collegamento in diretta dal Teatro Ariston, sono intervenuti a Domenica In.

I due mattatori di Sanremo 2021 hanno riso e scherzato con Mara Venier, pur non anticipando nulla di ciò che già conosciamo riguardo allo svolgimento delle 5 serate.

Una battuta di Fiorello, però, ha idealmente lanciato la volata a un possibile tris di Amadeus, che, secondo quanto affermato dallo showman siciliano, accetterebbe di buon grado un nuovo incarico.

È comunque prematuro pensare al Festival 2022, anche perchè… alla prima serata di Sanremo 2021 mancano ancora alcune ore!

Sarebbe certamente suggestiva l’ipotesi, anche se per ora è meglio concentrarsi sulle cinque serate e su ciò che la kermesse ci regalerà in termini di musica e spettacolo.