Sanremo 2021: se la tanto auspicata reunion fosse quella degli 883?

Ogni volta che Amadeus parla del Festival di Sanremo 2021 fioccano gli spunti di riflessione e le indiscrezioni. Il presentatore e Direttore Artistico della kermesse è stato ospite del programma mattutino di RTL 102.5 parlando a 360 gradi della manifestazione in programma dal 2 al 6 marzo (Qui il nostro articolo).

Nei giorni scorsi i rumors hanno ipotizzato la reunion degli Abba sul palco dell’Ariston. Una possibilità che Amadeus non ha scartato, anche se nelle ultime ora si stanno rincorrendo sul web voci che riguardano una possibile clamorosa reunion. Potrebbero infatti tornare insieme gli 883!

Non sono, infatti, passate inosservate le parole: “Spero di portare a casa un’altra reunion“.

SANREMO 2021: SUL PALCO GLI 883?

Nel 2021 gli 883 festeggeranno idealmente 30 anni di carriera. Il duo, nato alla fine degli anni ’80 a Pavia, dopo un esordio nel 1989 con il nome I Pop nella trasmissione 1-2-3 Jovanotti, ha partecipato al Festival di Castrocaro 1991 con il brano Non Me La Menare.

Max Pezzali e Mauro Repetto hanno pubblicato gli album Hanno Ucciso L’Uomo Ragno nel 1992 e Nord Sud Ovest Est nel 1993.

Dopo una crisi personale, Mauro Repetto lasciò il gruppo sparendo dai radar del mondo dello show business per quasi un ventennio.

Max Pezzali ha continuato la carriera discografica da solo utilizzando il marchio 883 fino al 2002.

Pezzali e Repetto sono tornati a collaborare nel 2012. Mauro è apparso nel videoclip del brano Sempre Noi e l’anno successivo ha scritto con Max Il Presidente di Tutto il Mondo e Welcome Mr. President contenuti nell’album Max20.

C’è però da dire che Max Pezzali non ha un grande rapporto con il Festival di Sanremo. Vi ha partecipato in gara due volte (1995 e 2011) non riuscendo mai a lasciare il segno.

Anche nel 2005 e nel 2018, quando fu ospite, le sue esibizioni non furono memorabili.

Max Pezzali, Covid permettendo, dovrebbe fare il suo esordio allo Stadio di San Siro con due concerti previsti per il 9 e 10 luglio 2021. In quell’occasione il cantautore pavese già in passato confermò la presenza di Mauro Repetto.

Non ci resta che attendere, ma nel frattempo i nostalgici degli anni ’80 sognano.