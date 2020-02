Festival di Sanremo 2020 terza serata: Duetti.

Stasera voteranno esclusivamente l’Orchestra di Sanremo ed i coristi.

Inizia la serata con Michele Zarrillo in coppia con Fausto Leali che cantano Deborah, seguono Junior Cally con i Viito cantano Vita spericolata.

Arriva il momento di Gerorgina Rodriguez, una delle presentatrici di stasera che presenta Marco Masini con Arisa che cantano Vacanze romane.

Salgono sul palco sette grandi donne della musica italiana Alessandra Amoroso, Giorgia, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Gianna Nannini, Elisa ed Emma per presentare il grande concerto evento del 19 settembre, live che servirà a sostenere i Centri antiviolenza sulle donne.

E’ il turno di Riki con Ana Mena cantano L’edera seguiti da Raphael Gualazzi e Simona Molinari con E se domani.

Dopo la pubblicità è il momento di Anastasio con la Pfm, cantano Spalle al muro, sketch tra Georgina, Amadeus e Cristiano Ronaldo con scambio di magliette e gagliardetti di Juventus ed Inter.

Levante con Maria Antonietta e Francesca Michlielin cantano Si può dare di più seguono Alberto Ursu e Ornella Vanoni con La voce del silenzio, standing ovation in sala.

Sale sul palco l’altra presentatrice della serata Alketa Vejsu che presenta Elodie e Aeham Ahmad con Adesso tu seguono Rancore con Dardust e La Rappresentante di Lista per Luce (tramonti a nord-est).

E’ il momento dell’ospite internazionale della serata Lewis Capaldi.

Dopo una lunga attesa è il momento di Roberto Benigni che fa un ingresso trionfale direttamente dal red carpet fuori dall’Ariston ed inizia il suo monologo sul Cantico dei Cantici.

Riparte la gara con i Pinguini Tattici Nucleari che cantano un medley delle canzoni di Sanremo: 70 volte.

Salgono sul palco le due protagoniste della fiction L’amica geniale che presentano Enrico Nigiotti e Simone Cristicchi con Ti regalerò una rosa.

Dopo Georgina Rodriguez che si è esibita in un tango è il turno di un altro ospite: Mika che tra l’altro rende omaggio a Fabrizio De Andrè cantando Amore che viene, amore che vai.

Riprende la gara con Giordana Angi e Solis String Quartet per La nevicata del ’56.

Per la terza serata torna sul palco dell’Ariston Tiziano Ferro che canta In mezzo a questo inverno ed il nuovo singolo Amici per errore.

Le Vibrazioni con i Canova cantano Un’emozione da poco seguono Diodato e Nilla Pizzi con 24.000 baci e poi Tosca con Silvia Perez Cruz canta Piazza Grande.

Riprende la gara con Rita Pavone ed Amedeo Minghi che cantano 1950 seguono Achille Lauro ed Annalisa con Gli uomini non cambiano a seguire Bugo e Morgan con Canzone per te, seguono Irene Grandi e Bobo Rondelli che cantano La musica è finita.

Dopo una breve pausa è il turno di Piero Pelù che canta Cuore matto a cui seguono Paolo Jannacci con Francesco Mandelli e Daniele Moretto con il brano Se me lo dicevi prima, a seguire Elettra Lamborghini e Myss Keta con Non succederà più.

Francesco Gabbani chiude la serata cantando L’italiano.

Bobby Solo duetta con Alketa Vejsu in Una lacrima sul viso.

Durante la giornata si è parlato molto della presunta polemica di Morgan. L’artista avrebbe infatti voluto provare la cover per almeno tre/quattro volte… che l’Orchestra abbia voluto protestare relegando lui e Bugo all’ultimo posto?

A seguire lo sfogo del cantautore postato ieri pomeriggio sui social:

“Alla fine si è fatta solamente la prova generale, come avevo ormai intuito. Questo significa che abbiamo montato da zero una cosa che tutti gli altri hanno provato e riprovato da mesi.

In una prova sola e a poche ore dalla diretta credo di aver costruito una versione rispettosa del capolavoro che ho l’onore di interpretare questa sera con la fantastica orchestra della Rai.

Tutto il casino che c’è stato è avvenuto per mano di un misterioso sabotatore che per settimane ha consegnato parti insuonabili e cacofoniche appositamente piene di errori armonici e di strumento, per cui per intere settimane l’orchestra, quando leggeva per la prima volta la musica falsamente attribuita a me, reagiva protestando perché il risultato era inascoltabile e quindi mi si comunicava che il lavoro non era adeguato e si annullava la prova”