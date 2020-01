Sanremo 2020: al Festival le iniziative per ricordare Papa Giovanni Paolo II

Sono passati quasi 15 anni dal 2 aprile 2005, giorno in cui morì Papa Giovanni Paolo II. Il Pontefice era un grande appassionato di musica e anche quest’anno durante il Festival ci sarà modo di ricordare l’amato Santo Padre. A Sanremo 2020, ci saranno quindi i Papaboys che, insieme al cantautore Fabrizio Venturi, si faranno promotori di alcune importanti iniziative.

I Papaboys, in occasione del centenario della nascita di Karol Wojtyla, porteranno al Festival e doneranno ai cantanti in gara la Lettera degli Artisti che il Pontefice scrisse per ricordare il talento, l’arte e la fonte di ispirazione di ogni creatività.

SANREMO 2020 – I PAPABOYS AL FESTIVAL

I 100 Papaboys supporteranno anche il messaggio del cantautore Fabrizio Venturi, l’artista fiorentino che ha scritto e composto il brano Caro Padre.

Per Venturi la figura di Papa Giovanni Paolo II ha un significato ancora attuale e importante per tutti coloro che hanno scelto l’arte per la vita.

“Giovanni Paolo II che è stato e continua ad essere il padre ideale di tutti gli artisti.”

Durante il periodo del Festival sono anche previsti momenti di confronti e dibattiti con gli addetti ai lavori, ma anche esibizioni dal vivo a sorpresa in varie location della città.

Il 5 febbraio alle ore 17.30 verrà, poi, celebrata dal Vescovo di Sanremo nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli, di fronte al Teatro Ariston, la Messa per gli artisti e gli addetti ai lavori del Festival.

Un momento di grande intensità sarà l’omaggio al cantautore cristiano Roberto Bignoli, con la presenza di Paola Maschio, vedova del rocker recentemente scomparso.

“Giovanni Paolo II ha sempre avuto grande fiducia nei potenti strumenti della comunicazione che in un suo documento (Redemptoris missio) ha definito come il primo areopago del mondo moderno, per la loro capacità di unificare l’umanità , rendendola un villaggio globale. E se ne è servito con sapienza ed equilibrio, per diffondere in tutto il mondo il Vangelo dell’amore di Dio. Onorare con un brano il Papa della comunicazione, oggi, ha un significato e un valore importante perchè significa che il suo messaggio è sempre presente nel nostro cammino. San Giovanni Paolo II, potrebbe essere il patrono dei comunicatori digitali, come san Francesco di Sales lo è dei giornalisti”.

Queste le parole di Salvatore Di Salvo, componente della Giunta Nazionale dell’Ucsi e consigliere nazionale, Papaboys ad Honorem.