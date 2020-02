Sanremo 2020 terza serata: le pagelle del critico musicale per le cover

Sanremo 2020 pagelle terza serata redatte dal critico musicale Fabio Fiume.

Serata di duetti, cover, situazioni speciali, altre paradossali. Io come sempre ho ascoltato attentamente per voi e questo è ciò che vi racconto in proposito

Michele Zarrillo & Fausto Leali – Dedorah

Michele ci mette un attimo a trasformare Deborah in La Notte Dei Pensieri, almeno all’inizio. Mette tutto in equilibrio Fausto.

Un po’ pasticciata sinceramente, anche se nel finale ci ricordano entrambi vocalmente quanto siano bravi.

Cinque =

Junior Cally & Viito – Vado Al Massimo

Resa un po’ reggae questa canzone viene riletta dal rapper chiaramente con aggiunta di barre, licenze poetiche diciamo così.

Non brillano, lasciano il tempo che trovano; fanno solo effetto simpatia e forse Cally ne aveva bisogno.

Cinque

Marco Masini & Arisa – Vacanze Romane

Strano ascoltare le note basse iniziali su questo brano che perde tutta la sua matrice elettropop retrò per diventare addirittura danzereccia.

Arisa vola con le note; è una delle più belle voci italiane, però il miracolo non lo fa perché la sacralità di questa canzone non merita di essere ignorata. Pensiero mio eh!

Quattro

Riki & Ana Mena – L’edera

Ma gli ear monitors non dovrebbero aiutare a non stonare, a sentire meglio? Certo la canzone prende un po’ di modernità e potrebbe essere gradevole…. in disco, dal vivo anche meno.

Cinque

Raphael Gualazzi & Simona Molinari – E Se Domani

Ecco una canzone affrontata con rispetto e resa in maniera misurata e potente allo stesso tempo. Con Arisa, Simona Molinari è una delle più belle voci italiane in giro e qui ha aggiunto all’esecuzione jazz di Gualazzi, senza confusione, con metodo ma senza trascurare il sentimento.

E poi è bellissima e va detto, non rompete le scatole che non può essere mica peccato sottolinearlo?

Otto

Anastasio & Pfm – Spalle al Muro

La canzone, pur reinventata ed un po’ spoetizzata, non perde in efficacia. Anastasio è sempre molto chiaro e questo per un rapper è un punto di forza. Ed alla fine sorride pure, scopriamo che lo sa fare.

Sette

Clicca su continua per leggere le prossime pagelle…