Sanremo 2020: le pagelle della prima serata della redazione premiamo Diodato, Achille Lauro e Anastasio

Il Festival di Sanremo è iniziato e, come ogni anno, la redazione di All Music Italia si riunisce (virtualmente) per votare e giudicare i brani in gara.

Siete pronti per seguire le pagelle della prima serata della redazione?

I votanti di questa sera sono il Direttore Massimiliano Longo, Simone Zani, Oriana Meo, Alessandro Genovese, Alessandro Zanotti (il nostro webmaster!) e Simone Caprioli, uno dei membri storici dello staff del nostro sito.

Iniziamo subito con le votazioni delle Nuove Proposte. La nostra redazione premia Vai bene così di Leo Gassman seguito, a poca distanza, da Tsunami di Eugenio in Via Di Gioia.

I cantanti che hanno vinto la sfida (e passano quindi alla serata di venerdì) sono Tecla Insolia e Leo Gassman.

Per i big, pubblicheremo il solo il voto medio e il commento di chi ha dato il voto più basso e quello più alto. Alla fine troverete la tabella riepilogativa coi dettagli.

SANREMO 2020 – LE PAGELLE DElla prima serata

IRENE GRANDI – FINALMENTE IO

Voto medio: 6,83

Oriana:

Brano dove è evidente l’impronta del duo Vasco/Curreri, ma al primo ascolto c’è qualcosa che non mi convince, forse è un’Irene non pià arrabbiata e graffiante come ci aveva abituati in passato. Da riascoltare.

Voto 6

Alessandro G.:

Che grinta Irek! Grande carica per un’interpretazione intensa.

Voto 7,5

Marco Masini – Il confronto

Voto medio: 6,67

Simone C.

Canzone debole, troppo legata allo stilema con cui Camba /Coro scrivono tutto. Potrebbe essere un pezzo della Amoroso.

Voto 5

Alessandro G.

Interpretazione grintosa per un brano interessante. Da riascoltare molto bene.

Voto 8

Rita Pavone – Niente – Resilienza 74

Voto medio 7,08

Simone Z.

Il brano non è il massimo, ma l’arrangiamento orchestrale lo arricchisce. Esibizione superba, energica, positiva. Brava brava.

Voto: 7

Alessandro G.

Che grinta! Complimenti! Mi ha sorpreso.

Voto 7,5

Achille Lauro – Me ne frego

Voto medio 7,5

Oriana

Una canzone che non è una canzone, sono stata più attratta dal suo (non) abbigliamento che da quello che cantava. Forse non sono ancora pronta.

Voto 5,5

Alessandro Z.

Me ne frego e gli do 10.

Voto 10