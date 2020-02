Le pagelle della redazione. Terza serata di Sanremo 2020.

Siamo arrivati alla terza puntata del Festival di Sanremo e, come per le due sere precedenti, anche questa volta la redazione di All Music Italia si ritrova per dare i voti alle interpretazioni dei duetti dei big in gara.

A votare sono Massimiliano Longo, Simone Zani, Oriana Meo, Alessandro Genovese, Alessandro Zanotti e Fabio Gattone.

SANREMO 2020 – LE PAGELLE DELLA TERZA SERATA

Michele Zarrillo

Voto medio: 5,92

Simone Z.

L’arrangiamento non è male, ma non c’è nulla di così “personale”. Le voci dei due artisti non sono così in sintonia. Si poteva fare di più…

Voto 5,5

Fabio

Zarrillo in grande forma. Duetto molto grintoso, grazie alla presenza e alla voce blues di Fausto Leali.

Voto 6,5

Junior Cally

Voto medio: 6,58

Simone Z.

Scelta coraggiosa ed esperimento ardito che non sortisce l’effetto sperato. Bravi i Viito, Junior Cally un po’ sottotono.

Voto 6

Alessandro

Curiosa ed interessante collaborazione.

Voto 7

MARCO MASINI

Voto medio 7,33

Fabio

Una bellissima canzone interpretata in maniera intensa da Marco Masini con Arisa. Le loro voci si intrecciano e si fondono. Tuttavia, Antonella Ruggero rimane irraggiungibile.

Voto 6,5

Alessandro

Interpretazione grintosa per un brano interessante. Da riascoltare molto bene.

Voto 8

RIKI

Voto medio 6,5

Oriana

Il duetto forse ha anche funzionato, ma Riki e Ana Mena non “L’Edera” non c’entrano niente e non sono riusciti a farla loro, né a farne una versione moderna e carina.

Voto 5,5

Alessandro Z.

Scelta coraggiosa e non paracula. E’ riuscito a portare questa storica canzone, non dico nel 2020, ma abbastanza vicino.

Voto 7,5