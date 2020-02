Sanremo 2020: le pagelle della seconda serata della redazione premiano Rancore

Questa sera, le pagelle della seconda serata della Redazione di All Music Italia saranno fatte da Massimiliano Longo, Simone Zani, Alessandro Genovese e Simone Caprioli.

La redazione di All Music Italia, questa sera premia Fasma con Per sentirmi vivo. Voti positivi anche per gli altri cantanti in gara.

Unendo le votazioni di oggi a quelle di ieri, questa è la nostra classifica delle nuove proposte:

In grassetto trovate i cantanti passati al secondo turno. La nostra redazione premia Leo Gassman e Fasma.

Piero Pelù – Gigante

Voto medio: 6,7

Simone C.

Per il debutto di una delle poche rockstar del nostro paese le aspettative erano decisamente alte. Purtroppo Piero non le ha nemmeno sfiorate. Noioso

Voto 5,5

Alessandro G.

Debutto sanremese per Piero Pelù con un omaggio al nipote ricco di energia ed allegria. Bravo Nonno Pelù!

Voto 8

Elettra Lamborghini – Musica – E il resto scompare

Voto medio: 5,8

Oriana

Elettra si è messa la tutina di Achille Lauro e ci ha aggiunto i volant per coprire i polpacci. “Musica il resto scompare” viene ripetuto in modo martellante che non vedi l’ora che la smetta. Non ci siamo.

Voto 5

Simone C.

Nel suo genere è una numero uno. Ed il festival dopo 70 anni aveva bisogno (forse) anche di questa leggerezza divertente e mai volgare.

Voto 7

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Voto medio 6,1

Oriana

Esibizione sottotono con qualche imperfezione di troppo, per questo non posso dare la sufficienza.

Voto 5,5

Alessandro

Interpretazione non impeccabile nella parte iniziale, ma recupera nella seconda parte anche grazie all’assolo di chitarra.

Voto 7

Levante – Tiki Bom Bom

Voto medio: 7

Simone Z.

Brano intenso e interessante più nel messaggio che nella melodia. L’arrangiamento orchestrale non aggiunge nulla a un pezzo che ha nell’interpretazione poco empatica la principale pecca.>

Voto: 5,5

Simone C.

Per il suo atteso esordio al festival avrebbe potuto puntare tutto su uno strappalacrime sentimentale; invece qui si parla di minoranze, discriminazioni ed inclusione. Uno dei testi più poetici.

Voto 8