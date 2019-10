Sanremo 2020. L’enorme macchina che sta dietro al Festival della canzone italiana si è ormai messa in moto per riuscire a confezionare l’edizione numero 70 della kermesse musicale, nonché evento televisivo, più importante d’Italia, il Festival di Sanremo.

Da diverse settimane è noto che il Festival quest’anno si svolgerà dal 4 all’8 di febbraio e che nel ruolo di presentatore e Direttore artistico ci sarà uno dei volti più amati di casa Rai, Amadeus.

Come da lui stesso dichiarato in diverse interviste, Amadeus ha già iniziato ad ascoltare le prime canzoni dei possibili big in gara che gli sono state fatte pervenire.

Quest’anno i Campioni torneranno ad essere 20 e i nomi scelti con le relative canzoni verranno svelati un po’ più tardi rispetto alle scorse edizioni… per la precisione il 6 gennaio nella prima serata di Rai1 in un appuntamento speciale con I Soliti ignoti.

Quello che ad oggi non era ancora stato reso pubblico è il nome della Commissione artistica che affiancherà Amadeus nell’ascolto delle canzoni e nella scelta degli artisti.

SANREMO 2020 COMMISSIONE ARTISTICA

Ecco quindi i nomi coinvolti nell’ascolto dei brani…

In commissione ci sarà il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo, il Direttore d’orchestra Leonardo De Amicis (già alla guida dei musicisti in Ora o mai più), l’autore televisivo Massimo Martelli (già presente nei due Festival a firma Baglioni) e Gianmarco Mazzi.

Quest’ultimo nome è un ritorno che sta già creando “rumore” tra gli addetti ai lavori.

Gianfranco Mazzi infatti, oltre ad essere attualmente l’Amministratore delegato della società Arena di Verona, è stato in passato per diversi anni deus ex machina proprio del Festival di Sanremo.

Mazzi ha ricoperto il ruolo di direttore artistico del Festival nel 2005 e nel 2009 con Paolo Bonolis, nel 2006 con Giorgio Panariello, nel 2010 con Antonella Clerici e nel biennio 2011 e 2012 con Gianni Morandi. Il tutto per un totale di sei edizioni.

Edizioni che hanno ricevuto spesso contestazioni (dalla vittoria di Povia alla rivolta dell’Orchestra del 2010 quando Malika Ayane venne esclusa dal podio a favore del trio Pupo, Emanuele Filiberto di Savoia e Luca Canonici) o critiche dagli artisti stessi.

Annalisa Minetti per esempio lo accuso di averla esclusa in quanto cieca…

“Fu il mio manager dell’epoca a riferirmi, probabilmente esagerando, che non mi volevano perché sul palco ho sempre bisogno di un accompagnatore. Mi arrabbiai e la pagai cara: non solo non andai al Festival ma Gianmarco Mazzi, il direttore artistico, mi disse in faccia che finché ci sarebbe stato lui io con Sanremo avevo chiuso” dichiarò la cantante alla stampa nel 2013.

Il produttore Vincenzo Incenzo, autore per grandi nomi della musica italiana, rivelò invece nel suo libro dedicato a Valentina Giovagnini (giovane artista rivelazione della sezione giovani di Sanremo 2002 scomparsa nel 2009 in tragico incidente stradale):

“Valentina arrivò nella rosa dei finalisti, questa canzone era particolarmente piaciuta all’intera commissione, specialmente a Paolo Bonolis, che addirittura scoppiò in lacrime dall’emozione e a quanto pare il suo nome all’interno del cast era dato per certo.

Gianmarco Mazzi, benché positivamente colpito dalla canzone, diffidò nel prenderla, perché, disse ‘lei la sua occasione l’aveva già avuta. E se non è esplosa vuol dire che qualcosa non andava’.”

Mazzi ha inoltre prodotto nel 2013 e 2014 The Voice of Italy, lanciato Sanremo Young nel 2017 e prodotto diversi speciali musicali per la Rai negli ultimi anni.

Ai quattro nomi di cui sopra si aggiungerà ovviamente il Direttore artistico del Festival.

Chissà se ci saranno nuove critiche, visti anche gli attacchi dello scorso anno a Fasulo e alla gestione Baglioni, o Amadeus riuscirà a tenere salde le redini del Festival? Non ci resta che aspettare le prossime settimane per capirlo.