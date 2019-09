Festival di Sanremo 2020 Big. Il nuovo presentatore nonché direttore artistico del Festival, Amadeus, ha appena iniziato ad ascoltare le prime canzoni inviate dai possibili campioni in gara nella 70esima edizione della kermesse ma nel frattempo viene annunciato dove e quando saranno annunciati i nomi dei big.

Negli ultimi anni l’attesa lista dei 20 (a volte 22) artisti in gara è stata comunicata prima all’Arena di Massimo Giletti e, dal 2015, ovvero da quando Carlo Conti ha riportato coraggiosamente Sanremo Giovani nella prima serata di Rai1, proprio durante la serata dedicata ai giovani.

Quest’anno cambierà tutto. Innanzitutto slitta la data dell’annuncio, non più meta dicembre come negli scorsi anni, ma i primi di Gennaio, e sopratutto non più durante Sanremo Giovani ma nel corso di una puntata speciale de I Soliti ignoti.

L’indiscrezione è partita dal sito davidemaggio.it ed All Music Italia è in grado di confermarla con assoluta certezza.

6 gennaio 2020, questa quindi la data in cui potremo conoscere l’attesa lista dei campioni in gara al Festival di Sanremo 2020.

I big dovrebbero essere 20 a meno che, come accaduto per Carlo Conti, le canzoni portino il direttore artistico ad alzare il numero degli artisti in gara a 22.

SANREMO 2020 big in salvo, per i giovani torna l’incubo delle eliminazioni?

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il regolamento per l’iscrizione a Sanremo Giovani 2019 (lo trovate qui) e il neo direttore artistico ha già fatto capire che intende cercare di valorizzare al meglio le Nuove proposte in gara.

Gli 8 giovani torneranno a gareggiare nella kermesse di febbraio (5 scelti dal “regolamento discografico”, 2 da Area Sanremo e la vincitrice di Sanremo Young, Tecla Insolia).

Prima della finale di Dicembre, i venti finalisti scelti saranno presentati in due speciali su Rai 1 a cui faranno seguito due semifinali con 10 artisti in gara da cui verrano scelti i cinque giovani artisti del “regolamento discografico”.

Da quando si apprende al momento, ma non ci sono conferme ufficiali i giovani si esibiranno in questo modo: quattro nella prima serata (martedì 4 febbraio) e 4 nella seconda serata (mercoledì 5 febbraio).

A quando pare degli otto rimarranno in gara solo quattro nuove proposte in totale che prenderanno parte anche alla serata tributo al Festival di Sanremo prevista per giovedì 6 febbraio.

Negli scorsi due anni Claudio Baglioni aveva eliminato, una delle scelte più coraggiose inerenti il Festival di Sanremo, le eliminazioni per big e giovani.

Se quanto scritto sopra corrispondesse a verità, questo vorrebbe dire che per le Nuove proposte, la categoria da tutelare maggiormente, tornerebbero le eliminazioni. Un meccanismo che penalizza gli artisti in gara per diversi motivi.

Innanzitutto alcune canzoni, sopratutto se cantante da artisti “sconosciuti” al grande pubblico, richiedono più ascolti per essere assimilate.

In secondo luogo un sorteggio sbagliato (e qui si tratta di sorte) potrebbe vedere schierati due artisti/canzoni molto forti causandone per gioco forza l’eliminazione di uno dei due.

Ricordiamoci che negli ultimi anni del Festival artisti come Mahmood e Irama, giusto per fare due nomi, sono stati eliminati al primo colpo. Alla luce di ciò speriamo che la Rai e Amadeus cambino idea al riguardo.