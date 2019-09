Sanremo 2020 sta iniziando a prendere forma ed il presentatore e direttore artistico Amadeus ospite della prima puntata di Domenica In da Mara Venier ha iniziato a svelare alcune delle novità di questa 70esima edizione.

La prima novità è in realtà stata svelata nei giorni scorsi e, più che di una novità, si tratta di un ritorno al passato.

I Giovani, o Nuove proposte che dir si voglia, tornano in gara nel Festival di febbraio (dopo aver gareggiato a dicembre nella prima serata di Rai1 dedicata a Sanremo Giovani).

Accantonato quindi l’esperimento dello scorso anno quando Claudio Baglioni separò le due gare introducendo nei big i due vincitori di Sanremo Giovani.

Gli artisti in gara saranno nuovamente otto in un girone a parte così come avveniva in passato (qui le prime indiscrezioni lanciate dal nostro sito sulla composizione degli otto).

SANREMO 2020 AMADEUS SVELA LE PRIME NOVITÀ

La prima novità svelata da Amadeus, una notizia in realtà già anticipata in radio con Fiorello, è il ritorno degli ospiti internazionali.

Negli ultimi anni infatti si era preferito, sia per questione di budget che per motivi interni, dare spazio ai soli artisti italiani. Un sogno del conduttore era quello di riportare al Festival Madonna ma l’artista nella settimana di Sanremo 2020, dal 4 all’8 febbraio, sarà in tour. Amadeus pensa anche a Lady Gaga…

La prima vera novità di questo Festival di Sanremo 2020 invece sarà la serata del giovedì (e quindi non più quella del venerdì) che sarà dedicata ai brani della storia del Festival di Sanremo.

Ognuno dei big in gara dovrà infatti scegliere autonomamente un brano che ha gareggiato nel corso dei precedenti 69 Festival di Sanremo e proporlo nel modo che vuole con la possibilità di invitare ospiti.

Amadeus ha inoltre rivelato che ha appena iniziato ad ascoltare i primi brani che si candidano ad entrare nella rosa dei 20 (0 22? ancora non è stato svelato) artisti in gara.