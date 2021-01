Sarà in radio dal 22 gennaio il nuovo singolo di Samuele Bersani Il Tuo Ricordo, secondo estratto da Cinema Samuele, album uscito a ottobre per Sony Music (Qui la nostra videointervista). Il brano arriva dopo Harakiri e racconta con uno stile del tutto riconoscibile lo scontro tra passato e presente.

Il cantautore è stato tra gli ospiti della prima puntata dello show di Rai 1 La Musica Che Gira Intorno, al fianco di Fiorella Mannoia. I due hanno duettato sulle note di Giudizi Universali.

“Il piacere immenso di cantare Giudizi Universali insieme a Fiorella, sullo stesso palco, fisicamente uno accanto all’altra, in un momento come questo in cui la musica e gli esseri umani vibrano ormai soltanto in streaming.”

SAMUELE BERSANI IL TUO RICORDO – IL TESTO

Il passato ci prova

Sta giocando una carta impossibile

Per tornare di moda

Non sa che il tempo è irripetibile

Il presente si trova

Motivato e deciso a non cedere

Come ha fatto finora

Senza dire una sola parola

Lo scontro è leggendario

Appena ha inizio

Uno sta zitto e l’altro fa il suo comizio

Non vuol capire di essere troppo in ritardo

Per dare lezioni a chi invece è in orario

Il passato riposa

Bellamente nel letto degli ospiti

O mi segue per casa

Come un’ombra incollato ai miei gomiti

Da buttarlo giù a a calci

Apre bocca e lo fa sempre a vanvera

Con discorsi bugiardi

E la coda di paglia

Lo scontro è proseguito

Anche sul treno

Chi è un abusivo

Chi paga intero

Proprio così se non vi è chiaro il concetto

Il passato non paga nemmeno il biglietto

Il tuo ricordo trova un buco nella rete

Si infila dentro il mio cervello e fa il padrone

Il tuo ricordo quando arriva ha fame e sete

E quel poco equilibrio che ho si disintegra

Il passato è una droga

Che non ho più intenzione di prendere

Mi citofona ancora

Aspettandosi di farmi scendere

Con il richiamo di ieri

Con il tono di voce di un angelo

Impigliato tra i fili

E ignorato nel traffico dai passanti

Il tuo ricordo trova un buco nella rete

Si infila dentro il mio cervello e fa il padrone

Il tuo ricordo quando arriva ha fame e sete

E quel poco equilibrio che ho si disintegra

Il tuo ricordo trova un buco nella rete

Si infila dentro il mio cervello e fa il padrone

Il tuo ricordo quando arriva ha fame e sete

Ma è soltanto un tranello, una trappola

Il passato dichiara di essere pronto a una sfida sul limite

Vuole fargli paura e dimostra infinita energia

Ma il presente prepara la sua corsa

E promette a se stesso che

Arrivato al traguardo non avrà mai più nostalgia