Samuel Heron Costa: fuori “Canzoni Popolari” il nuovo Ep del cantastorie

E’ uscito lo scorso 12 febbraio Canzoni Popolari (Polydor / Universal Music Italy), il nuovo progetto discografico di Samuel Heron Costa. Si tratta di un Ep che si snoda in 6 tracce accompagnato dalla pubblicazione del singolo Una bugia, brano inedito feat Danien, con cui l’artista di origini spezzine prosegue il suo singolare e rinnovato percorso in musica con sonorità e tematiche più autentiche, vicine alla tradizione popolare.

Samuel Heron Costa racconta le sue radici, le storie che lo hanno accompagnato dalla sua infanzia sino a diventare la persona che è oggi.

“Una bugia è una lettera d’amore nei confronti dell’ansia, amica e compagna di molte delle nostre giornate. Spesso siamo soliti a dirci una bugia. ’ansia è un qualcosa che fa parte di noi e quando non c’è spesso ci manca.

Paragonata ad un gigante, che non sappiamo se voglia salvarci o ucciderci, l’ansia è parte indelebile della nostra quotidianità. Molte volte non siamo in grado di cacciarla via, altre volte vorremmo fosse con noi per darci quell’adrenalina e spinta che ci induce inevitabilmente a dare il meglio di noi.”