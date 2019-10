Salmo Live. Se il biennio 2018/2019 si è rivelato importantissimo per la musica del “Profeta del Rap”, il 2020 promette di essere altrettanto importante grazie alla partenza di un tour mondiale, il Playlist Worldwide tour 2020.

Il ritorno di Salmo ha avuto ufficialmente inizio a novembre del 2018 con l’uscita di Playlist, album certificato ad oggi quattro volte disco di platino per le oltre 200.000 unità a cui si aggiungono 17 dischi di platino e svariati dischi d’oro per i singoli (qui la nostra recensione).

Inoltre il disco ha registrato su Spotify il maggior numero di stream in 24h (9.956.884) nel giorno dell’uscita e il maggior numero di stream in una settimana (43.882.595). Ma non solo, per la prima volta un artista italiano si è collocato nella Global Chart di Spotify con 8 brani.

Il tutto senza contare il grande successo ottenuto con Machete Mixtape 4 (disco di platino e svariate certificazioni e record per i brani contenuti nel progetto), album lanciato con la sua crew, la più importante d’Italia, la Machete.

Salmo live poi non delude mai e così il Playlist tour 2019 ha registrato oltre 220.000 spettatori.

SALMO LIVE PLAYLIST WORLDWIDE TOUR 2020

Per Salmo il 2020 sarà un anno all’insegna dell’internazionale in cui sarà protagonista sui palchi di sedici città in Europa e negli Stati Uniti.

Questo il calendario del Playlist Worldwide tour 2020:

lunedì 16 marzo 2020 – SPAGNA – Madrid @BUT

martedì 17 marzo 2020 – SPAGNA – Barcellona @Razzmatazz 2

venerdì 20 marzo 2020 – SVIZZERA – Lugano @Padiglione Conza

domenica 22 marzo 2020 – SVIZZERA – Zurigo @X-Tra

martedì 24 marzo 2020 – SVIZZERA – Losanna @Les Docks

venerdì 27 marzo 2020 – FRANCIA – Parigi @La Boule Noir

domenica 29 marzo 2020 – GERMANIA – Stoccarda @LKA

martedì 31 marzo 2020 – GERMANIA – Monaco @Technikum

giovedì 2 aprile 2020 – GERMANIA – Amburgo @Übel&Gefährlich

sabato 4 aprile 2020 – BELGIO – Bruxelles @Le Madeleine

lunedì 6 aprile 2020 – INGHILTERRA – Londra @Electric Ballroom

martedì 8 aprile 2020 – OLANDA – Amsterdam @Melkweg

giovedì 9 aprile 2020 – LUSSEMBURGO – Lussemburgo @Rockhal Club

mercoledì 22 aprile 2020 – STATI UNITI – New York @Le Poisson Rouge

venerdì 24 aprile 2020 – STATI UNITI – Miami @Blackbird Ordinary

lunedì 27 aprile 2020 – STATI UNITI– Los Angeles @Whisky a go-go