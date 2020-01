Salmo, già annunciato come ospite speciale della prima serata del Festival di Sanremo 2020, ha comunicato attraverso le proprie pagine social che non prenderà più parte alla manifestazione.

Nelle scorse settimane Amadeus aveva annunciato con grande entusiasmo di aver contattato e chiuso la partecipazione del rapper al Festival della Canzone Italiana.

Salmo avrebbe dovuto aprire il Festival esibendosi nella serata del martedì ma, già nella conferenza stampa del 17 gennaio in cui sono stati fatti ascoltare in anteprima le canzoni dei big del Festival alla stampa (qui le nostre pagelle) Amadeus, con tono sconsolato, ha svelato che il rapper non avrebbe più preso parte alla kermesse.

Ora la notizia trova conferma definitiva nel profilo social dell’artista…

“Io vorrei ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite della prima serata del Festival ma non sarò presente al Festival di Sanremo, non me la sento, mi sentirei a disagio.

Vi ringrazio di cuore. Tra i due santi San Remo e San Siro, scelgo San Siro. Quindi se volete venirmi a sentire nel posto giusto con la gente giusta venite il 14 giugno a San Siro”

Una brutta galla da pelare insomma per Amadeus che contava molto sull’effetto sorpresa che la prima apparizione di Salmo sul palco del Festival avrebbe portato con sé.