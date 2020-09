RTL 102.5 Power Hits: i vincitori dei premi consegnati durante la serata

Mancano ormai poche ore al via della serata conclusiva di RTL 102.5 Power Hits, che per la prima volta sarà in diretta anche su TV8 e Sky Uno. E’ iniziato il countdown che ci porterà a conoscere il brano – tormentone dell’estate 2020, grazie all’interazione degli ascoltatori che hanno votato sul sito www.rtl.it.

Uno spettacolo multicanale che sarà disponibile ovviamente in radio, ma anche su tutte le piattaforme social, tra cui TikTok.

Inoltre cliccando sull’App RTL Play si potrà vedere la serata con un’inquadratura particolare. Un punto di vista privilegiato direttamente dalla cabina di regia di Luigi Antonini.

Sarà uno spettacolo televisivo con un ritmo radiofonico, condotto da Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari, Matteo Campese e Mara Maionchi. Sul palco dell’Arena di Verona si susseguiranno 50 artisti, che porteranno in scena 42 esibizioni.

Ecco il cast: Andrea Bocelli, Biagio Antonacci, Gianna Nannini, Tiziano Ferro, Zucchero, Achille Lauro, Aiello, Alessandra Amoroso, Ana Mena, Annalisa, Baby K, Bob Sinclar, Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani, Boomdabash, Danti, Diodato, Dotan, DRD, Elettra Lamborghini, Elisa, Elodie, Ernia, Fabio Rovazzi, Federico Poggipollini, Fedez, Francesco Gabbani, Gaia, Ghali, Gianluca Grignani, Giusy Ferreri, Gué Pequeno, Irama, J-Ax, Le Vibrazioni, Levante, Luchè, Madame, Mahmood, Marracash, Nek, Pinguini Tattici Nucleari, Purple Disco Machine & Sophie And The Giants, Raf, Rocco Hunt, Rose Villain, Takagi & Ketra, The Kolors, Tommaso Paradiso, Topic & A7S, Zoe Wees.

La serata sarà aperta dal chitarrista Fede Poggipollini, che eseguirà una particolare versione dell’Inno di Mameli.

Da segnalare l’inedito duetto tra Andrea Bocelli e Mahmood, che si esibiranno sulle note di Perfect Symphony (ne abbiamo parlato Qui).

