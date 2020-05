23 Maggio 2020. Roy Paci Siamo Capaci.

Nel giorno che segna una triste ricorrenza, quella della morte del giudice Falcone, il cantautore ha dato vita ad un progetto con un’anima sensibile e piena di buoni propositi.

Un collettivo chiamato C.I.A.T.U – Collettivo Indipendente Artisti della Trinacria Uniti e il frutto di questa collaborazione è Siamo Capaci.

IL RACCONTO

Ciatu in siciliano vuol dire fiato, voce, respiro, immaginiamo tutte le loro voci che insieme dettano un messaggio di speranza e unità, inoltre il titolo della canzone è una chiara identificazione con la terribile strage di Capaci che portò via Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Quel giorno segnò una fine anche per Paolo Borsellino che morirà il 19 luglio 1992 nell’attentato di Via D’Amelio insieme ad Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina.

Quest’anno la manifestazione per celebrare il 28° anniversario degli attentati s’intitola Il coraggio di ogni giorno ed è dedicata all’impegno di tutti i cittadini che in questi mesi di emergenza del Paese, con responsabilità e sacrificio hanno operato per il bene della collettività. Donne e uomini che hanno reso straordinario il loro ordinario.

il progetto

Roy Paci, per la realizzazione di questo importante progetto, ha deciso di chiamare a raccolta tutte le voci siciliane, quale importante momento di condivisione che ci unisce, per la prima volta, in un’unica grande comunità: C.I.A.T.U. (Collettivo Indipendente Artisti della Trinacria Uniti).

Il testo, scritto a quattro mani da Roy Paci e Giuseppe Anastasi, vuole essere un canto di rinascita in un periodo storico dove risulta necessario lanciare un messaggio forte, per evitare di far sprofondare la nostra terra nel buio degli anni passati.

Non c’è rabbia né rassegnazione nel testo, ma tanta speranza per il futuro della nostra amata Sicilia, che ci rende capaci di dire no.

Sarà inoltre l’occasione per supportare l’importante lavoro fatto sul territorio sia dal Ministero dell’Istruzione che da tantissime Associazioni che giorno dopo giorno portano avanti impegno e memoria nel percorso di crescita di tanti ragazzi. A tal proposito abbiamo deciso di devolvere tutti i proventi delle vendite del brano, parte alla scuola Pertini del quartiere Sperone di Palermo, recentemente vandalizzata e alle altre scuole in contesti difficili del territorio, e parte all’Associazione Libera per il sostegno di progetti educativi rivolti a giovani siciliani.

Al brano hanno partecipato i seguenti cantanti:

Giuseppe Anastasi

Sergio Beercock

Mario Biondi

Giovanni Caccamo

Tony Canto

Nicolò Carnesi

Oriana Civile

Peppe Cubeta(Qbeta)

Roberta Finocchiaro

Lorenzo Fragola

Serena Ganci

Giovanni Gulino

Frankie hi-nrg mc

Mario Incudine

Pippo Kaballà

Patrizia Laquidara

la Rappresentante di Lista

Luca Madonia

Roy Paci

Christian Picciotto

Pippo Pollina

Nonò Salamone

Alessandra Salerno

Etta Scollo

Ivan Segreto

Shakalab

Davide Shorty

Vincenzo Spampinato

Sasha Torrisi

Il 23 maggio, attraverso la diffusione sui social e tv, si potrà godere di questo incredibile contributo storico, frutto di un collettivo di voci preziose unite per celebrare le figure di grandi uomini e donne che ci hanno lasciato in eredità una missione ben precisa: sostituire simbolicamente una consonante e rendere definitivamente la nostra terra pura MAGIA.

Un grazie di cuore a tutti i lavoratori dello spettacolo che si sono spesi per questo progetto, mettendo in campo l’energia e lo spirito di servizio di un settore che sta molto soffrendo e che da sempre lavora dietro le quinte per consentire il buon esito degli eventi.

Roy Paci ringrazia personalmente tutti quei cantanti invitati che, per motivi personali, non sono riusciti a partecipare a questa miracolosa avventura e tutti quei giovani talenti musicali che continueranno a rendere nel futuro quest’isola un posto migliore.

Ecco il testo

SIAMO CAPACI

(G. Anastasi, R. Paci)

Quanta la passione quanto quel coraggio

Quante foglie al vento in quella fine di maggio

Rabbia che ti prende e che divora

Niente che col tempo si consola

Si alzano le voci sopra questo inverno

Gente per la strada in tutta palermo

Niente si poteva immaginare

Gli angeli hanno smesso di volare

Ma qualcosa è successo oramai

Oramai

(rit.)

Siamo capaci di ricominciare

Di sollevarci e non cadere giù

Siamo capaci di aiutare chi si sente solo

E non ci crede più

Siamo capaci di guardare in alto

Capire quello che ora non si può

Siamo capaci siamo capaci di dire no

Siamo capaci siamo capaci di dire no

(strumentale)

Il dovere è vivere nel dovere

Credere che il giusto sia l’essenziale

Dire che sono anche affari miei

È qualcosa che fanno gli eroi

Tante volte è dura questa salita

Giorni in cui ti giochi pure la vita

Tanto quello che si può rischiare

Tanto è quello che vogliamo dare

E qualcosa è successo oramai

Oramai

(rit.)

Siamo capaci di ricominciare

Di sollevarci e non cadere giù

Siamo capaci di aiutare chi si sente solo

E non ci crede più

Siamo capaci di guardare in alto

Capire quello che ora non si può

Siamo capaci siamo capaci di dire no

Siamo capaci siamo capaci di dire no

Siamo capaci siamo capaci

(rap)

Noi ci siamo uniti in un grande salto

Prima che / ricadesse a terra quell’asfalto

Infranto

Il cuore ha i calli ma noi non siamo mai stanchi

Davanti al loro coraggio ci uniamo per ricordarli

Siamo i bambini e gli anziani ma abbiamo sempre vent’anni

Siamo gli sguardi di peppino, paolo e giovanni

Siamo capaci di scegliere e di decidere

Rinascere e vivere capaci di sorridere

(rit. Finale)

Siamo capaci di ricominciare

Di sollevarci e non cadere giù

Siamo capaci di aiutare chi si sente solo

E non ci crede più

Siamo capaci di guardare in alto

Capire quello che ora non si può

Siamo capaci siamo capaci di dire no

Siamo capaci siamo capaci di dire no

Siamo capaci siamo capaci di dire no