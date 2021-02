E’ uscito il videoclip di Freddo Cane, il brano dei Rovere che per l’occasione ha coinvolto Mameli. Il progetto unisce due realtà musicalmente diverse, ma che hanno in comune… l’aspetto di fisico del cantautore già visto ad Amici e Nelson Venceslai.

Un progetto in cui i due artisti sembrano veri e propri gemelli, un video in cui i volti si confondono e si scambiano sulle note di freddo cane.

Due volti diversi, ma molto simili si incrociano e si confondono in un gioco di specchi che porta a indovinare dove sia Nelson, dove Mameli.

Due talenti uniti da una strana somiglianza, che decidono di collaborare grazie ai continui messaggi dei fan che hanno sottolineato per mesi sui social quella strana somiglianza.

A quel punto, un po’ per gioco un po’ per arte, non resta altro che cercare un confronto diretto con il proprio alter ego. Ed è cosi che nasce Freddo cane di rovere feat. Mameli, singolo uscito il 12 febbraio per Sony Music Italy, prodotto da Matteo Cantaluppi e Marco Paganelli, e ora accompagnato dal videoclip ufficiale prodotto da Murdaca Films.

Con questo nuovo singolo, i rovere hanno annunciato il loro ingresso nel roster Magellano Concerti.

ROVERE FREDDO CANE FEAT. MAMELI

“Tutti i fan ci scrivevano di questa somiglianza fisica, che quando avevo il pizzetto più lungo era ancora più evidente. Cosi io e Mameli abbiamo iniziato a sentirci, a conoscerci. Poi a scrivere. Il pezzo per un po’ è stato gestito a distanza, ci siamo incontrati per la prima volta in studio e dal vivo ho scoperto che è più alto di me! Freddo cane è riferito a quello che ci circonda, che spesso ci trasmette inadeguatezza e confusione. Sentimenti freddi insomma, come il vento gelido del mare in inverno, e che possono essere ben rappresentati dall’immagine di un cane, solo a godersi il rumore delle onde. Pronto a ululare il suo essere perso nel mondo, ma pronto anche a trovare una nuova strada.”

Così Nelson Venceslai che nel video, diretto da Alessandro Murdaca, recita insieme a Beatrice Della Casa.

Foto di Chiara Mirelli