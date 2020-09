Come già anticipato in questo articolo Fabio Rovazzi entra ufficialmente a far parte del mondo di Call of Duty – Modern Warfare e Warzone, uno dei videogames più amati nel mondo.

Da oggi è disponibile anche il video che documenta la nascita del personaggio di Rovazzi, Operatore morte.

Grande videogiocatore e da sempre fan della saga Call of Duty, Fabio, cantante, autore, attore e regista, ha ispirato un personaggio giocabile in Call of Duty Warzone.

Morte, il nome dell’operatore a cui ha prestato le sembianze, un ex membro delle forze speciali presentato nel gioco in versione “spaghetti western”.

Sarà possibile giocare con questo personaggio in tutto il mondo a partire da oggi.

Un bel traguardo per il nostro Rovazzi visto che questo games conta più di 75 milioni di giocatori nel mondo.

Morte sarà “interpretato” e doppiato da Fabio Rovazzi.

Il nuovo operatore sarà un ex-soldato delle forze speciali del 1°Reggimento Col-Moschin, ma presenterà caratteristiche molto particolari oltre alle sembianze di Rovazzi: l’ispirazione del suo personaggio, infatti, attinge a piene mani dal genere cinematografico ‘spaghetti western’ che negli anni sessanta e settanta rilanciarono il genere in Italia, grazie ad importantissimi registi capaci di coinvolgere attori di fama internazionale per film rimasti veri e propri cult del genere.

Via quindi il classico basco da soldato, sostituito da un cappello da cowboy, un poncho a coprire le spalle, barba incolta ed il classico movimento a ‘giravolta’ della pistola che rotea sull’indice nel momento dell’estrazione dalla fondina.

Ecco la dichiarazione di Fabio:

“Diventare un personaggio di Call of Duty era un timido sogno, che però ho sempre avuto farlo in questo modo, con un personaggio a cui presto le sembianze e la voce, è stato decisamente esaltante”.

Curiosa anche la “storia” di Morte, il personaggio interpretato nel gioco da Rovazzi, che nell’opera di fantasia prende il nome di Sergio Sulla, un ragazzo salernitano con la passione per i film western ed il sogno di diventare un tutore della legge. I suoi desideri si infrangono però contro il suo carattere duro e rabbioso, costringendolo al carcere minorile per aver “energicamente difeso” dei malcapitati dall’attacco di bulli.

Interdetta la strada dell’uomo di legge, sceglierà quindi di arruolarsi come volontario nel Col. Moschin, servendo in Iraq e Libia, ma anche la divisa militare sta stretta e quindi la svestirà, a favore di un incarico come operatore sotto copertura, scegliendo appunto Morte come nickname, un tributo alla morte del suo sogno infranto, di diventare un tutore della legge.

Qui il video della creazione di Morte.