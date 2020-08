Rovazzi diventa un soldato nel nuovo aggiornamento di “Call of Duty”

Fabio Rovazzi diventa un personaggio di Call of Duty.

Negli scorsi giorni l’artista ha pubblicato un post parlando dell’arrivo di una sorpresa…

“Ormai manca poco, non vedo l’ora di dirvi a cosa ho lavorato in questi ultimi mesi…”

E così i milioni di giocatori di Call of Duty, gioco di simulazione di guerra tra i più gettonato del mondo, giocando nella modalità multiplayer della stagione 5, Modern Warfare, si sono ritrovati a sorpresa un soldato con le fattezze di Rovazzi.

Il nome di questo nuovo personaggio che vi mostriamo qui a seguire è Sergio Nulla, soldato che usa come nome in codice per le missioni di Operatore Morte. Un personaggio con una grande passione per gli Spaghetti Western di Sergio Leone.

La foto è stata estrapolata dal videogame dal noto sito di gaming, gaming.hwupgrade.it.

E così il cantante, attore e regista, ha finalmente potuto realizzare un sogno da vero Gamer come del resto Fabio è.