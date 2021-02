Sarà disponibile dal 19 febbraio il nuovo singolo di Rocco Hunt Che Me Chiamme A Fa? (Sony Music Italy), brano prodotto da Nazo che vede la partecipazione speciale di Geolier.

Rocchino è reduce da 18 mesi più che positivi che lo hanno visto pubblicare l’album Libertà accompagnato da diversi singoli pluricertificati.

Il singolo più recente dell’artista è A un Passo dalla Luna interpretato insieme ad Ana Mena, grande successo nel nostro Paese, ma anche in Spagna.

ROCCO HUNT CHE ME CHIAMME A FA? FEAT. GEOLIER

“Il brano racconta una storia d’amore in chiave urbana la gelosia che genera attrazione e desiderio, una profonda dichiarazione d’amore in versi in lingua napoletana.”

Così Rocco Hunt spiega il nuovo singolo che ha tutte le carte in regola per replicare il successo degli ultimi brani che lo hanno riportato in alto, nelle posizioni di classifica che merita.

Geolier, invece, ha ripulito il suo Instagram lasciando soltanto il video del brano Febbraio. Oltre a Che Me Chiamme A Fa?, è in arrivo nuova musica?

Il brano in arrivo il prossimo 19 febbraio non rappresenta, però, la prima collaborazione tra i due artisti campani. Geolier appare nel pezzo Nisciun, contenuto nell’album Libertà. Inoltre in rete si può trovare un video in cui i due amici si lanciano in un freestyle davvero entusiasmante.