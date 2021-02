Il singolo in spagnolo di Rocco Hunt A Un Paso de La Luna feat. Ana Mena prosegue il suo successo! Dopo aver conquistato il doppio disco di platino in terra iberica, il brano ottiene ora un altro riconoscimento importante.

La versione in spagnolo del brano A Un Passo dalla Luna questa settimana è il più trasmesso da LOS40, il network radiofonico più importante della nazione iberica e il brano più passato dalle radio del paese di cui è originaria Ana Mena!

A Un Paso de La Luna in Spagna ha ottenuto 2 dischi di platino, che si sommano ai 4 nel nostro paese e ai 2 dischi d’oro conquistati in Svizzera.

Un risultato che conferma l’apprezzamento di Ana Mena nel nostro paese. Tra il 2019 e il 2020 l’artista nata a Estepona ha ottenuto 4 dischi di platino in terra iberica interpretando insieme a Fred De Palma il brano Se Iluminaba.

Ana Mena solo in un’occasione non ha avuto il meritato riscontro nel nostro paese. Lo scorso anno è stata ospite di Riki nella terza serata del Festival di Sanremo interpretando L’Edera, brano che però non convinse pubblico e giurie.

ROCCO HUNT A UN PASO DE LA LUNA FEAT. ANA MENA

C’è grande attesa per conoscere i prossimi progetti di Rocco Hunt, che un anno e mezzo fa ha pubblicato l’album Libertà, che ha conquistato un più che meritato disco di platino.

In primavera l’artista dovrebbe esibirsi in un tour nei club in partenza il 7 maggio, ma il condizionale è d’obbligo, viste le attuali restrizioni dettate dal DPCM (Qui le date).

Ana Mena, invece, ha appena pubblicato il nuovo singolo Solo, interpretato insieme a Omar Montes e Maffio.