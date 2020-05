Roberta Finocchiaro ha lanciato il nuovo singolo “Future”

La cantautrice e chitarrista siciliana Roberta Finocchiaro ha lanciato il singolo Future.

Il brano, entrato in rotazione radiofonica, anticipa l’uscita del nuovo album di inediti Save lives with the rhythm, disponibile in digitale dal 5 giugno.

Roberta Finocchiaro descrive così il singolo:

“‘Future’ esprime la voglia di andare avanti nonostante le difficoltà della vita, combattere le proprie paure e provare ad iniziare un cambiamento partendo da noi stessi, cercando di migliorarsi. Smettere di pensare troppo e agire di più cercando di essere quello che vogliamo davvero diventare nella nostra vita. Una visone del futuro realista ma alla fine positiva, aspettarsi di tutto, momenti duri e momenti stupendi, con la consapevolezza di non volersi arrendere mai. A volte siamo molto delusi da come vanno le cose e abbiamo il timore di perderci nelle nebbie della depressione ma ciò nonostante credo che il miracolo della vita sia sempre un’esperienza meravigliosa da vivere”

Durante il lockdown, ha costantemente coltivato e condiviso la sua passione per la chitarra intrattenendo il suo pubblico con “acoustic live” e duetti virtuali a distanza insieme ad altri amici musicisti.

Roberta ha vinto il contest lanciato sui suoi social da Alex Britti, come artista più completa, sia per la voce sia per le composizioni inedite.

Avrà la possibilità di potersi esibire sul palco in duetto con Alex Britti, quando si potrà tornare nuovamente a suonare live.

Roberta Finocchiaro – Save Lives with the rhythm

L’album su etichetta Tillie Records è distribuito da Believe.

E’ un disco dal sapore internazionale con la collaborazione di importanti musicisti “d’oltre oceano”.

Prodotto da Steve Jordan, noto soprattutto come batterista dei The Blues Brothers e del John Mayer Trio, oltre che autore e co-produttore del progetto Keith Richards and the X-pensive Winos e turnista insieme ad Eric Clapton.

Roberta si è avvicinata di più all’uso della chitarra elettrica, con spazi maggiori agli assoli musicali, focalizzandosi su due elementi fondamentali: Vita e Groove.

Save lives with the rhythm è il terzo album della cantautrice siciliana e segue a Foglie di carta del 2016 e Something true del 2018.