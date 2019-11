Rkomi Dove gli occhi non arrivano tour Sold out a Milano raddoppia la data

Rkomi Dove gli occhi non arrivano tour raddoppia a Milano e aggiunge un nuovo appuntamento al calendario.

Dopo il sold out registrato nella data di Sabato 25 Gennaio, si aggiunge, a grande richiesta, un’ulteriore e nuova tappa live Domenica 26 Gennaio sempre al Fabrique di via Gaudenzio Fantoli 9.

“Tornare on stage mi dà una grande energia. Sarà un inverno lungo ma piacevolmente in compagnia – dichiara Rkomi – tengo in particolar modo alla dimensione live e nel mio viaggio in continua evoluzione sono pronto a sfidare le mie possibilità per offrire ai miei fan uno show davvero carico di emozioni.

Abbiamo lavorato tanto alla produzione di questo show nuovo e completamente rinnovato rispetto al passato.

Per la prima volta sul palco insieme a me una band dal vivo al completo insieme a due coriste che ho fortemente voluto, e ancora effetti di luce e giochi di colore per uno spettacolo avvolgente di oltre 1 ora e mezza di musica allo stato puro”

L’intero tour è ideato e organizzato da Thaurus Live.

RKOMI DOVE GLI OCCHI NON ARRIVANO TOUR CALENDARIO

23/11 Nonantola (Mo), Vox Club

30/11 Firenze, Viper Theatre – sold out

13/12 Modugno (Ba), Demodè Club

21/12 Roncade (Tv), New Age Club

11/01 Venaria Reale (To), Teatro Concordia

17/01 Napoli, Duel

18/01 Roma, Orion

25/01 Milano, Fabrique – sold out

26/01 Milano, Fabrique