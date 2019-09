Rkomi Canzone feat. Jovanotti è il nuovo singolo che sarà in radio da questo venerdì, 27 settembre.

L’artista, autore di uno degli album più belli del 2019 a nostro avviso, Dove gli occhi non arrivano, estrae un nuovo brano dal disco e questa volta sceglie una Canzone con Jovanotti, artista con cui ha potuto duettare proprio qualche giorno fa nel gran finale del Jova Beach Party a Linate (vedi qui).

Il nuovo singolo vede sempre alla produzione Charlie Charles ed è una metafora sul potere che ha la musica sul nostro umore.

Lo stesso Jovanotti per descrivere il disco di Rkomi ha usato queste parole…

“Rkomi è uno degli artisti più forti tra quelli usciti negli ultimi anni, uno che segue la sua strada fiutando la sua preda, senza fermarsi lì dove sono tutti gli altri. L’album è l’opera di un artista vero che mette la sua vita nei pezzi e che ha la musica al primo posto“

Dove gli occhi non arrivano è stato già certificato disco d’oro per le oltre 25.000 unità.- Dall’album sono stati estratti fino ad oggi i singoli Blu con Elisa (Disco di Platino) e da Visti dall’Alto feat. Dardust (Disco d’Oro).

Hanno ricevuto una certificazione anche altri brani estratti dall’album: Mon cheri feat. Sfera Ebbasta (disco di platino) e Dove gli occhi non arrivano, Boogie Nights feat. Ghali (disco d’oro).

RKOMI CANZONE FEAT JOVANOTTI TESTO

Canzone, cambiami l’umore

canzone, cambiami la testa

perché dentro c’ho mille persone

ma da fuori vedi solo questa

Canzone, cambiami l’umore

canzone, cambiami la testa

perché dentro c’ho mille persone

ma da fuori vedi solo questa

Puoi farci l’amo-more della tua vita

è qui, ma non ti guardi intorno

e non ci credi mica

amica, aspettati di tu-

parecchia carne al fuoco

una canzone viene su

con le piume, più le sogno ancora

puoi farci l’amo-, puoi perderci la testa

senza perder la pate-, con lei al posto di blocco

una canzone bella sempre

parecchia carne al fuoco

una canzone viene su

con le piume, più le sogno

Ho una canzone in testa

ho una canzone come, come, come questa

come corre, corre

con le proprie gambe come corre, corre

non si fa aspettare, come le ore, le ore

ho una canzone, sai, che non ritorna, non mi teme

ne approfitto finché posso, finché serve

finché muoio sarò me, non sarò meglio

né di loro, né di te, una versione interna

Canzone, cambiami l’umore

canzone, cambiami la testa

perché dentro c’ho mille persone

ma da fuori vedi solo questa

canzone, cambiami l’umore

canzone, cambiami la testa

perché dentro c’ho mille persone

ma da fuori vedi solo questa

Ho canzoni che mi porto per la vita

le porto in spalla, sul palmo

mi estraneo per un attimo

ho canzoni che mi ascolto solo in casi di casini in casa

mi camminano in camera accampati

in parte mi fido, come un parere, un amico

una stella, in famiglia sa scender, salir

di solito mi sogno la solita minestra

un passato di verdura e un futuro di ricchezza

se apro il cuore quando mi apro

hai fegato, una canzone per la noia

non sa starsene da sola al suo posto

torna al tuo posto

svuotami la testa, sono in forma, ritorno

Canzone, cambiami l’umore

canzone, cambiami la testa

perché dentro c’ho mille persone

ma da fuori vedi solo questa

canzone, cambiami l’umore

canzone, cambiami la testa

perché dentro c’ho mille persone

ma da fuori vedi solo questa

una canzone viene su, viene su

una canzone viene su, viene su

una canzone viene su, viene su

una canzone viene su, viene su