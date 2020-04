Dardust Tour. In ottemperanza alle misure vigenti per il contenimento dell’emergenza sanitaria, le prossime tappe live di Dardust in Italia sono rimandate all’autunno 2020. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date.

Dardust Tour le nuove date

Di seguito il calendario completo:

5 novembre – Magazzini Generali – Milano

6 novembre – Hiroshima Mon Amour – Torino

11 novembre – Spazio Rossellini – Roma

21 novembre – ABClub – Brussels

22 novembre – Café de la Danse – Parigi

26 novembre – Sala Shoko – Madrid

Come in un film, Dardust è il primo a portare una vera e propria pioggia e il vento all’interno di un club.

Una forza della natura dal vivo con uno show Storm and Drugs Live articolato in due atti: il primo, Storm, più intimo e dal taglio teatrale che riprende la poetica e l’immaginario dello sturm und drang settecentesco in ogni aspetto visivo; il secondo, Drugs, attinge alla parte più electro trasformando lo show nel finale in una vera atmosfera rave.

Ultimo capitolo di una trilogia discografica che attraversa l’asse geografico/musicale Berlino – Reykjavík – Edimburgo, è il primo progetto italiano di musica strumentale capace di unire il mondo pianistico minimalista all’attuale immaginario elettronico di matrice Nord Europea.

Il disco potrebbe quasi essere definito un lavoro autobiografico, un viaggio che attraversa la sua vita dal bambino che era all’uomo che è oggi, passando attraverso tempeste emozionali e senso di riscatto. S.A.D. Storm and Drugs è un disco importante di un artista innovativo, capace di creare un immaginario unico.

A noi rimane la bellezza di ascoltare e guardare l’ultimo video del brano che chiude il nuovo album.

Diretto da Alessio Panichi, il vídeo rappresenta magistralmente un momento di estrema solitudine vissuto da Dardust a Edimburgo; il claim è vivi la tua solitudine e rendila meravigliosa.

E di questi tempi ne facciamo tesoro di questa affermazione…

Articolo di Anna Ida Cortese