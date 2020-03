Rinviati due concerti di Antonello Venditti, in Italia e a Londra

Antonello Venditi Tour.

A seguito delle ultime disposizioni governative che prevedono la sospensione di eventi e spettacoli fino al 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale, il concerto di Antonello Venditti al PalaInvent di Jesolo viene rinviato a sabato 16 maggio, sempre al PalaInvent di Jesolo, sempre con inizio alle 21.00. I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data.

È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne.

Tutte le informazioni su www.azalea.it e www.ticketone.it.

Per quanto riguarda la data di Londra a causa dei recenti eventi e delle attuali incertezze relative ai viaggi e ai trasporti, è stata presa la decisione di riprogrammare lo spettacolo per domenica 25 ottobre 2020 sempre all’Eventim Apollo Hammersmith.

Tutti i biglietti esistenti saranno validi per la nuova data.

Come sottolinea il comunicato stampa, Antonello e il suo team desiderano ringraziare tutto i fans per la loro comprensione e collaborazione e non vedono l’ora di vederli ad ottobre.