Riki spoilera sui social parte della sua cover di Sanremo 2020, “L’Edera”

Quando manca ormai una settimana esatta dall’inizio del Festival di Sanremo Riki, all’anagrafe Riccardo Marcuzzo, rompe la liturgia del Festival e spoilera attraverso i propri canali social parte della cover che presenterà il giovedì in gara.

Come è ormai noto quest’anno i cantanti in gara si esibiranno nella serata del giovedì con un brano legato alla storia del Festival di Sanremo, da soli o accompagnati per un duetto inedito.

L’esibizione sarà quindi votata dall’Orchestra del Festival e questo voto sarà molto importante in quanto si andrà a sommare alla classifica generale della kermesse.

Riki – L’Edera

Come già noto Riki ha scelto di interpretare in duetto con Ana Mena, altra artista della scuderia di Francesco Facchinetti, regina dell’estate con Fred De Palma grazie al brano Una volta ancora, il brano L’Edera, una canzone portata al successo nel lontano 1958 da Nilla Pizzi che si classificò seconda alle spalle di Nel Blu dipinto di blu.

Nella giornata di ieri il cantante ha fatto una cosa molto inconsueta per quel che riguarda la tradizione festivaliera. Attraverso le storie della propria pagina Instagram infatti Riki ha spoilerato parte della cover che presenterà in gara svelando, tra l’altro, di aver scritto delle parti di testo di suoi pugno…

“Ho riscritto la strofa pensando a qualcosa che fosse un po’ retrò ma allo stesso tempo mantenesse il mio stile…“

Queste le parole di Marcuzzo, qui a seguire il video pubblicato dal ragazzo in cui simula una finta conversazione su Whataspp con un’amica per far ascoltare una parte della cover del L’Edera dopo aver chiesto ai propri follower per mezzo di un sondaggio se volevano ascoltare una parte in anteprima o no.

Un gesto inconsueto in quanto solitamente le cover rimangono inedite, tanto quanto i brani della kermesse, fino alla serata in cui verranno eseguite come da richiesta dell’organizzazione del Festival alle etichette discografiche.

RIKI LIVE

Nel frattempo è di ieri la notizia che il cantante ha rinviato, per motivi legati al Festival, le due date nei palasport annunciate a fine 2018 e previste per fine febbraio.

Qui tutti i dettagli sull’eventuale rimborso dei biglietti e sulle nuove date fissate per l’autunno 2020.