Riki Popclub è il titolo del nuovo singolo della popstar Riccardo Marcuzzo.

Il brano uscirà in radio, nei digital store e sulle piattaforme streaming il prossimo 20 marzo per Sony Music Italia e sarà contenuto nel nuovo disco di Riki la cui uscita è prevista per la primavera prossima.

Riki Popclub

Il cantautore è reduce dalla delusione per l’ultimo posto al Festival di Sanremo 2020 dove ha gareggiato con il brano Lo Sappiamo entrambi.

Prima del Festival Riccardo aveva già lanciato un brano tratto dal nuovo album, Gossip, uscito lo scorso gennaio (vedi qui).

Al momento nulla si conosce del nuovo singolo, Popclub, se non la data di uscita, venerdì 20 marzo, e un’immagine promozionale.

Per questo nuovo lancio il cantautore ha nuovamente cancellato tutte le foto dal proprio profilo Instagram lasciando spazio solo alla all’annuncio del nuovo singolo.

Riki Popclub testo e audio

In arrivo il 20 marzo…