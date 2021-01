E’ uscito per Milano Ovest / Virgin Records il nuovo singolo di Rhove Provincia. Il brano arriva a qualche settimana dal precedente Blanc Orange (nanana), che ha conquistato su YouTube quasi mezzo milione di visualizzazioni (Qui il nostro articolo).

Rhove, rapper classe 2001 il cui vero nome è Samuel Roveda, nel nuovo singolo celebra la vita in provincia.

“Siamo qui dentro alla provincia, fuori dalla cité.”

Così inizia il nuovo atteso brano di Rhove, accompagnato anche da un videoclip pubblicato alle 8 del mattino. Un lancio programmato nell’orario in cui solitamente tutti i pendolari si muovono dalla provincia per lavorare nella city tutti i giorni.

Un concetto che Rhove intende nuovamente puntualizzare. Lui è un rapper “di provincia” e non “di periferia”.

Come è noto, infatti, il suo nome d’arte è un gioco di parole tra l’abbreviazione del suo cognome Samuel Roveda e la città di provincia in cui è nato, Rho.

RHOVE PROVINCIA

Il singolo Provincia è stato prodotto da madfingerz e Usa Beats e punta a ripetere i buoni riscontri di Blanc Orange (nanana), che staziona fra i 100 brani più trasmessi dalle radio italiane ed è presente in numerose playlist di Spotify tra cui Plus Ultra, la più importante di Spotify Italia dedicata al rap.

Provincia mescola nuovamente parole in francese a testimoniare la fusione tra mondo urban italiano e rap francese. Le strofe sono come sempre accattivanti e martellanti, le sonorità trap suonano contemporanee ma originali allo stesso tempo.

La provincia è il regno di Rhove e lo ricordano anche le sue strofe “ci trovi sempre qui, dentro alla provincia, fuori dalla cité”.

Provincia rappresenta solo un assaggio e fa parte di una serie di brani a cui il rapper sta lavorando e che saranno pubblicati nel corso di quest’anno.

Rhove Provincia testo e audio

(Di Emilio Barberini – Samuel Roveda

Prodotto da Madfingerz)

Siamo qui dentro alla provincia

Fuori dalla cité con su una tuta grigia

Lo sai che tengo i jeans con la mano sinistra

Cammino per la city la nuit con l’equipe

Siamo qui dentro alla provincia

Fuori dalla cité con su una tuta grigia

Lo sai che tengo i jeans con la mano sinistra

Cammino per la city la nuit con l’equipe

La mia city non mi piace

Sai che voglio uscire da sto stabile

I muri del palazzetto puzzano di lacrime

Eh fra, scusa non so se riesco a salvare

Mamma non piange la notte non è stato facile

Avevamo un anno who who who

Guarda ‘ma, loro hanno il completo del Paris, ma io no

Né la moto da cross, dentro il box ci sono i miei fra who who who,

Un deux trois li conto su una mano quelli che son come me

Cresciuti con me si nella tête le stesse regole

Nello sbatti se ci sono io ci sei anche te

Ci siamo abituati così

Dentro al bando si sono fatte le tre

Si ci trovi sempre qui dentro alla provincia

Fuori dalla cité con su una tuta grigia

Lo sai che tengo i jeans con la mano sinistra

Cammino per la city la nuit con l’equipe

Si ci trovi sempre qui dentro alla provincia

Fuori dalla cité con su una tuta grigia

Lo sai che tengo i jeans con la mano sinistra

Cammino per la city la nuit con l’equipe

Aah, ah ok, ok, ok, ok, ok

Non avevo un euro fra

Seguivamo il tipo con il telepass

Al casello che ci separa dalla Milano bene fra

Non entravo con i jeans strappati alla fe fra

Oggi faccio uno strappo alla regola e ci trovi sempre

Qui dentro alla provincia

Fuori dalla cité con su una tuta grigia

Lo sai che tengo i jeans con la mano sinistra

Cammino per la city la nuit con l’equipe

Si ci trovi sempre qui dentro alla provincia

Fuori dalla cité con su una tuta grigia

Lo sai che tengo i jeans con la mano sinistra