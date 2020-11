E’ uscito il nuovo singolo di Renza Castelli A piedi scalzi sulla neve (etichetta discografica Candle Studio Srl, distribuzione Artist First).

Il brano porta la firma dalla stessa cantautrice toscana insieme al produttore artistico Fabrizio Campanelli. Il pezzo è estratto dal nuovo album che uscirà in inverno e sarà accompagnato dal videoclip, online a partire dal 27 novembre.

“Gli imprevisti a volte ti portano a percepire il tempo e le cose della vita, anche quelle più piccole, in modo diverso, assoluto, e ti spingono a non dare niente per scontato e a pensare di chiedere al tempo ancora un momento, quell’istante in più che fa la differenza per reagire, per continuare, per godere del sapore delle piccole cose che alla fine sono le più grandi anche se ce ne rendiamo conto proprio quando rischiamo di non averle più. Ciò che non ti aspetti ti porta a volte ad attraversare mille avversità e a renderti conto che saremmo disposti a sopportare qualsiasi cosa pur di tenerci stretto quello che temiamo di perdere. Anche a camminare a piedi scalzi, sulla neve.”

Così Renza Castelli racconta A piedi scalzi sulla neve, brano che arriva dopo La Libertà e Sai Che C’è (ne abbiamo parlato Qui e Qui).

Al brano ha partecipato la Czech National Symphony Orchestra, con cui Ennio Morricone ha vinto l’Oscar nel 2016 per la colonna sonora del film di Tarantino The Hateful Eight.

RENZA CASTELLI A PIEDI SCALZI SULLA NEVE – IL TESTO

Vorrei chiedere al tempo

soltanto un momento

le cose da fare

non posso più rimandare

tutti i momenti

che corrono il tempo

non le posso fermare

ho sempre cose da fare

vorrei solo scrivere, ballare,

gridare, cantare in macchina

come se fossi una pazza

anche un istante, con gente che ride

se non bastasse poi tutta una vita

Qui c’è tutto ciò che vuoi

anche una stanza già arredata

qui c’è tutto ciò che sei

perché anche se io piango

tu sei tutti i miei pensieri

perché sei tutti i miei pensieri

Guardavi dalla finestra

pensavi a come cambierai

chiedevi una risposta

vai verso il sole e ce la fai

Volevi ancora un pretesto

con il fiato corto che ora hai

sognavi ancora quel posto

a piedi scalzi sulla neve

Vorrei chiedere al tempo

ancora un momento

per stringerti forte

sempre più forte

fino a toglierti il fiato

ancora solo un momento

dopo tutta la notte

Guardavi dalla finestra

pensavi a come cambierai

chiedevi una risposta

vai verso il sole e ce la fai

Volevi ancora un pretesto

con il fiato corto che ora hai

sognavi ancora quel posto

che cancellava e tutti i tuoi

Guardavi dalla finestra

pensavi a come cambierai

chiedevi una risposta

vai verso il sole e ce la fai

Volevi ancora un pretesto

con il fiato corto che ora hai

sognavi ancora un incontro

a piedi scalzi sulla neve