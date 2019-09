Renato Zero o Zero il Folle, come da titolo del nuovo disco in uscita, si accinge a girare, domani e dopodomani, il video di un nuovo estratto dall’album.

Chiunque volesse prendervi parte ha ancora la sola giornata di oggi per decidere in quanto il video verrà girato a Ravenna domani, 9 settembre, e il 10 settembre.

ZERO IL FOLLE, COME PARTECIPARE AL VIDEO

Sarà Daimon Film a realizzare il videoclip di una delle canzoni di Zero Il Folle, disco in arrivo il 4 ottobre per Tattica.

Per il video si cercano comparse tra la “gente comune ” oltre che attori/attrici. Le persone interessate dovranno presentarsi i giorni 9 e 10 settembre dalle ore 10.30 alle ore 19.00 presso la sede della Daimon a Ravenna situata in via Gardini, 20 (campanello Daimon Film, 1° piano).

Per la prestazione non sono previste remunerazioni economiche. Per chi avesse bisogno di maggiori informazioni può contattare il sig. Niccolò Torresani al 329.2388501.

Il videoclip vedrà alla regia Stefano Salvati e verrà presentato alla terza edizione di IMAGinACTION, il primo festival internazionale del videoclip, che si terrà a Ravenna l’11, il 12 e 13 ottobre.

Per l’occasione sarà presentata anche una performance della scuola di danza Passi di Danza di Ravenna, come tributo al grande Zero.

Qui le date del tour legato al nuovo album di Renato Zero, Zero il folle. Nel calendario figurano già 13 sold out.

IMAGinaction 2019

Anche la terza edizione di IMAGinACTION sarà un’occasione unica per raccontare al pubblico, insieme ai big della scena musicale italiana e internazionale, il mondo dei videoclip: 3 giorni di incontri, immagini e suoni, con la musica al centro di tutto.

Anche quest’anno nel corso della manifestazione verrà assegnato Il Premio per il miglior Videoclip Italiano 2018 – 2019 in collaborazione con FIMI, AFI e PMI.