RCF Arena di Reggio Emilia: apertura rinviata al 2021, ma Ligabue...

A causa dell’emergenza Covid-19 è stata rimandata al prossimo anno l’apertura di RCF Arena di Reggio Emilia. La venue avrebbe dovuto ospitare l 12 settembre 30 Anni in un (Nuovo) Giorno, ma l’evento che celebra la carriera di Ligabue è stato rinviato al 19 giugno 2021 (ne abbiamo parlato Qui).

Il 10 settembre Luciano Ligabue in diretta su Raiuno presenterà in anteprima il nuovo singolo La Ragazza dei Tuoi Sogni (ne abbiamo parlato Qui), in radio dall’11 settembre.

RCF Arena è uno spazio creato ad hoc per la musica, con una capienza di oltre 100.000 spettatori e una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali.

Il live di Ligabue del 10 settembre sarà a porte chiuse ed è organizzato da Arena Campovolo Srl in collaborazione con APT Servizi Emilia-Romagna.

La struttura è considerata l’unica venue in Europa attrezzata per ospitare oltre 100.000 persone durante grandi concerti e spettacoli di artisti provenienti da tutto il mondo. Sorge nella storica area del Campovolo e avrà il compito di promuovere anche il territorio, le sue eccellenze culturali, turistiche e dell’entertainment.

I lavori sono iniziati ad aprile 2018 e sono già arrivati all’80%, nonostante il difficile periodo.

A giugno 2021 RCF Arena Reggio Emilia sarà protagonista di due grandi eventi live in data unica, organizzati da Arena Campovolo Srl. Il 19 giugno 2021 30 anni in un (nuovo) giorno di Luciano Ligabue e il 26 giugno Una. Nessuna. Centomila. Il Concerto, l’evento contro la violenza di genere con Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini.

“L’arena della musica RCF che decolla a Reggio Emilia è al tempo stesso un grande progetto sull’attrattività turistica e sulla cultura, un investimento sull’ambiente e un progetto dal quale possono esitare percorsi formativi e occasioni di lavoro per il territorio e i suoi abitanti.

L’idea di collocare in questa città e in questa regione il più grande spazio all’aperto in Europa per concerti e performance dal vivo è totalmente coerente con la storia di un contesto che ha fatto della musica uno dei suoi tratti distintivi in tutto il Novecento e oltre, con all’attivo già diversi eventi da centinaia di migliaia di persone realizzati con successo.

Al tempo stesso attorno a questo spazio cresceranno alberi, piste ciclabili e una serie di percorsi verdi fruibili dalla cittadinanza 365 giorni l’anno. Infine sono particolarmente felice che una storica azienda reggiana come RCF abbia voluto dare il proprio nome all’arena. A Reggio c’è una filiera professionale importante in questo settore, che potrà trarre impulso dalle attività che si svolgeranno e che, tramite anche la collaborazione con l’università potrà dar vita a nuove start up, a nuovi percorsi formativi, a occasioni di occupazione per i giovani.

L’arena della musica RCF è uno dei grandi progetti strategici attorno ai quali la città svilupperà e farà crescere le proprie eccellenze, valorizzando il proprio ruolo centrale nel contesto mediopadano, attraendo saperi, competenze, persone. Con questo spazio Reggio Emilia diventa una delle capitali europee della musica dal vivo.”