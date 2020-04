Ranzy: l’amara sensazione di sentirsi in gabbia nel nuovo singolo “Evado”

A qualche mese di distanza da Caran D’Ache, è uscito ora Evado, il nuovo singolo del giovane rapper Ranzy.

Evado, altro tassello che comporrà l’album di debutto Andrea di prossima uscita, è il racconto moderno di quanto è difficile affrontare la quotidianità, anche nei suoi momenti più comuni.

Nelle rime Ranzy pone un tema delicato come quello della depressione, trattato in maniera del tutto personale, senza ipocrisia o retorica.

“Mi ero lasciato con la ragazza e facevo un lavoro che odiavo: vendevo caffè in un negozio e spesso mi ritrovavo a scrivere durante l’ora di pausa. Cercavo un’evasione da quel posto di lavoro che mi serviva solo per pagarmi le registrazioni del disco.”

Così spiega Ranzy, che prosegue:

“È la depressione causata dalla solitudine, affrontata però come uno stimolo per risalire dal fondo e messa in relazione con gli alti e bassi che ognuno di noi ogni giorno deve affrontare. Nel ritornello, infatti, il termine “e-vado” è ambivalente: esprime sia la voglia di evadere sia il movimento che si fa andando verso qualcosa. In questo caso, su e giù come l’umore.”

Evado è accompagnato da un videoclip realizzato dal regista Brace Beltempo che per Ranzy ha un significato peculiare:

“Il regista ha tratto ispirazione da un suo luogo d’infanzia, il piccolo borgo antico di Borgio Verezzi in Liguria. Le immagini raccontano la sensazione di sentirsi in gabbia e la speranza che qualcuno (o qualcosa) ci possa salvare. Nel video c’è tutta la solitudine di Ranzy, completamente solo su un promontorio in cerca della propria evasione guardando il panorama a strapiombo sul mare.”

RANZY

Ranzy è lo pesudonimo di Andrea Randazzo, nato a Busto Arsizio nel 1991. Nato sordo dall’orecchio destro a causa di una malformazione congenita, il giovane ha affrontato la perdita della madre e ha trasferito nelle rime emozioni e pensieri.

Da sempre sensibile alle tematiche d’impegno sociale, Ranzy si dedica alla musica fin dagli anni della scuola coltivando in particolare Rap e Hip Hop.

Nel 2009 pubblica il mixtape Fear And Loathing con il gruppo Singapore Slim. Successivamente sono usciti gli Ep #Resilienza e Gordon Ranzy Who.

Entro la fine del 2020 arriverà il nuovo album Andrea.

EVASO – IL TESTO

Depressione io ne so qualcosa

torno a casa ma non c’è nessuno perché è vuota

tu che sei bella e fresca come una rosa

io invece sono solo una persona sola

Ormai c’ho fatto l’abitudine alla solitudine

tu non lo sai che tutto questo non è stato inutile

ero depresso e sconnesso fumo le ultime

mi porto appresso il peso di averti peso incudine

Tu lasciami scorrere come un fiume

E lasciami alzare ancora il volume

lasciami battere le paure

lasciami a provare a capire cosa mi chiude

Tu dammi un motivo per dire basta

E non avevo nemmeno un soldo in tasca

Un diavolo e un angelo Vallanzasca

Ma ho il triplo della voglia di chi molla tutto è scappa

Giù giù giù

dove no non mi vedrai più

e vado giù giù giù

dove no non mi sentirai più

Ma vado su su su

E vado su su su

Scappo forte dalla paranoia

Perché sta vita non è very loyal evado

Scappo forte dalla paranoia

perché sta vita non è very loyal evado

Questa musica nasce dal dolore

dalla rabbia e dalla delusione

l’ho visto in faccia delle persone

la rabbia di chi vive in una gabbia di illusione

Non ho avuto una spinta e nessuno mi ha aiutato

tutto quello che ho ottenuto me lo sono guadagnato

sbatti i palchi le battle e i freestyle

e tutte quelle cose che tu di me non sai

Vada come vada non mi tieni bada

una vita diversa che mamma sognava

volevo solamente dirti che

posso essere qualcuno anche senza di te

negli ultimi 10 anni ho fatto un sacco di cazzate

ora non ho più tempo per deludere mio padre

non ho voglia di sentire puttanate dalla scena

Ora che mi sto togliendo i pugnali dalla schiena

Giù giù giù

dove no non mi vedrai più

e vado giù giù giù

dove no non mi sentirai più

Ma vado su su su

E vado su su su

Scappo forte dalla paranoia

Perché sta vita non è very loyal evado

Scappo forte dalla paranoia

Perché sta vita non è very loyal evado