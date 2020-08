Random Nudi nel letto è il nuovo singolo (testo e audio)

Random Nudi nel letto è il nuovo singolo del cantautore fuori dal 28 agosto 2020.

Il brano arriva negli store digitali e sulle piattaforme streaming dopo il successo dell’Ep Montagne Russe contenente, tra gli altri, i singoli certificati platino Rossetto e Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa.

Nudi nel letto esce per Visory Records in licenza esclusiva a Casa Italia Records powered By Believe.

Il testo del singolo è a cura dello stesso Random mentre la produzione è affidata all’ormai fedele collaboratore e amico Zenit.

Nudi nel letto apre un nuovo capitolo musicale per il giovane artista, che in questa malinconica canzone d’amore, racconta proprio della nostalgia che pervade un po’ tutti sul finire dell’estate e allo stesso tempo della voglia di cimentarsi in nuove sfide. >

Mercoledì 6 settembre Random sarà tra i protagonisti degli Heroes all’Arena di Verona.

Random Nudi nel letto testo e audio

E ripenso che eravamo in un buco

ed adesso coi pensieri ormai nudi nel letto

tra un po’ amore ci arrivo, promesso

ma nel frattempo io ci ripenso

a me e te quando non c’era un euro

alle cose che non ti ho mai detto

e accadrà ce l’ho scritto sul petto

sul petto

Ci vuole solo tempo

io quanto ne ho perso

noi che non ne abbiamo il tempo

ci puoi fare poco quando il fuoco è spento

Ci vuole solo tempo

io quanto ne ho perso

noi che non ne abbiamo il tempo

ci puoi fare poco quando il fuoco è spento

E non ti vedo

però ti osservo

o, o non ci fai caso

io resto nel mio angolo

ti amo ma non te lo dirò mai

so che mi pensi e questa notte

questa notte mi avrai

Se ti va andiamo a casa

che non resisto più

che qui mi manca l’aria

torna se ci sei tu

e no, non cambio strada

rimane questa qua

per quanto poi si vedrà

E ripenso che eravamo in un buco

ed adesso coi pensieri ormai nudi nel letto

tra un po’ amore ci arrivo, promesso

ma nel frattempo io ci ripenso

a me e te quando non c’era un euro

alle cose che non ti ho mai detto

accadrà ce l’ho scritto sul petto

sul petto