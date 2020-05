Random Montagne russe è il titolo del primo EP del giovane artista che ha già scalato le classifiche radio e, sopratutto, dello streaming.

L’annuncio arriva a poche ore dalla semifinale di Amici Speciali con Tim Insieme per l’Italia, la maratona musicale solidale di Maria De Filippi in cui stasera Random si giocherà uno dei quattro posti per la finalissima (vedi qui).

Random Montagne russe

La scorsa settimana è uscito il nuovo singolo di Random, Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa (qui testo e audio), ora è finalmente arrivato il momento di raccogliere le sue hit in un primo progetto discografico in uscita per My Own Family /Visory Records con distribuzione Believe Digital.

Montagne russe, questo il titolo dell’Ep, sarà fuori dal 5 giugno prossimo ma è già disponibile in pre-save qui.

Questo EP raccoglie i pensieri e le esperienze di Random, artista che, nonostante la giovane età, con la sua scrittura incisiva è già riuscito ad arrivare a tantissime persone cercando di ricordare che non bisogna mai abbandonare i propri sogni, ma rincorrere i propri obiettivi.