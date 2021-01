Rancore Equatore è il titolo del nuovo singolo in uscita questo venerdì, 29 gennaio, per Polydor / Universal Music. Al fianco del rapper questa volta una delle artiste femminili più in ascesa del panorama musicale italiano, Margherita Vicario.

Dopo il successo del precedente album di inediti Musica per bambini, disco portato a lungo in tour dall’artista, Rancore ha preso parte per ben due volte al Festival di Sanremo.

La prima nel 2019 al fianco di Daniele Silvestri come co-autore e ospite del brano Argentovivo, quindi lo scorso anno con un ritorno da big in gara con la splendida Eden, brano che gli ha permesso di vincere il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo,

Il 2021, in attesa del nuovo album, si apre per Rancore con un singolo in cui l’incontro con Margherita Vicario dà vita a un brano potente, un giro intorno al globo, un viaggio da percorrere attraverso le rime e l’unione di queste due voci.

Margherita Vicario, attrice e cantautrice ritorna dopo una serie di fortunati brani: Mandela, Romeo feat. Speranza, Giubbottino, Pincio e Pina Colada feat. Izi.

Gli autori di Equatore sono Tarek Iurcich (Rancore), Margherita Vicario e Paolo Antonacci mentre la musica è di Davide Simonetta che, con lo pseudonimo di d.whale, produce anche la canzone.

Rancore Equatore testo e audio

Testo e audio in arrivo il 29 gennaio.