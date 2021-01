Manca sempre meno alla prima edizione di Rainbow Free Day, il grande spettacolo dei Indipendenti. È ora pronto il programma che vedrà protagonisti numerosi artisti e i principali operatori Italiani dello spettacolo e dell’arte.

Oltre duecento appuntamenti per un evento che vuole mettere al centro dell’attenzione la diversità e la produttività di un settore importantissimo

Madrina della manifestazione è Tosca, padrini le figurine degli Skiantos con l’omaggio a Freak Antoni. Ospite Roby Facchinetti, guest international Sophie Auster.

Siae, insieme a Rai Radio Live e alle piattaforme Optimagazine e Dice e Futura, hanno aderito con entusiasmo al progetto.

Dice metterà on line tutti gli eventi live dell’appuntamento delle ore 21.

RAINBOW FREE DAY – IL PROGRAMMA

Inaugura Rainbow Free Day il 15 gennaio alle 10.00 Tosca, che presenterà direttamente da Officina Pasolini da Roma due giovani cantautori diplomati in questo centro di alta di formazione artistica: Buva e Foscari.

Subito dopo alle 10.30 ci si collegherà all’Estragon Club di Bologna per la presentazione da parte di Figurine Forever delle figurine degli Skiantos con l’omaggio a Freak Antoni e Dandy Bestia.

La partecipazione alla manifestazione sarà sempre possibile utilizzando l’hashtag #rainbowfreeday per le eventuali iniziative sui propri social.

Ogni giorno sulla piattaforma www.rainbowfreeday.com e sui social collegati dal 15 al 30 gennaio, tantissime occasioni di produzioni musicali, culturali, artistiche e di spettacolo a prezzi scontatissimi per l’occasione. Tutti gli utili ovviamente andranno solo a produttori e artisti.

IL PALINSESTO QUOTIDIANO

Sulla piattaforma Facebook del Rainbow Free Day si terrà un palinsesto di iniziative decisamente ricco.

– 11.00 The Best of Slow Club a cura di Slow Music, Stefano Bonagura, Corrado Gambi, Massimo Poggini e Claudio Trotta

– 12.00 Entriamo in Negozio – Tra Dischi e Strumenti Musicali a cura di Claudio Formisano e Valentina Giordano

– 15.00 Indies – Tra etichette e festival a cura di Massimo Della Pelle, Giuseppe Marasco, Michele Lionello, Roberta Carrieri

– 16.00 Cinema! Tra colonne sonore e cinema indipendente a cura di Marco Testori

– 18.00 Due chiacchiere con… per gli approfondimenti sulla musica e sul digitale digitale a cura di School of Rock

– 21.00 I Live Rainbow un incontro musicale tra live e chiacchiere degli artisti a cura di Giordano Sangiorgi

– 23.00 arriva L’Approdo – incontri d’Arte e Letteratura, a cura di Jonathan Giustini, Piero Cademartori e Claudia Barcellona

Nel corso dei 15 giorni la pagina Facebook diventerà una grande piattaforma su cui convogliare approfondimenti, incontri, live, con una giornata speciale, il 20 gennaio, dedicata al poliedrico quanto poco noto mondo delle Bande Musicali coordinato da Giorgio Zanolini con l’ospite speciale in esclusiva Roby Facchinetti.

A fianco le promozioni che prevedono per 15 giorni una lunga lista di produzioni indipendenti a prezzi scontati. e che vede, Capofila Discoteca Laziale con i numerosi negozi di dischi, Cafim con i produttori e rivenditori di strumenti musicali, i libri dell’Editrice Zona, organizzatori come Barley Arts con la prevendita di alcuni interessantissimi concerti per la prossima primavera-estate e Ridens, con l’Asta Tosta dei suoi Artisti in Tour.

Il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti regalerà ogni giorno 1 biglietto per il MEI 2021 con il posto assicurato per la prossima edizione dello storico festival indipendente ai primi di ottobre.

Fra gli aderenti anche Red Ronnie che ogni lunedì e martedì, all’interno dei suoi programmi Premiato Circo Volante del Barone Rosso e We Have a Dream, ospiterà il Rainbow Free Day con iniziative speciali.

Tra gli ospiti confermati: Statuto, Dolcenera, Mattew Lee, Gennaro Porcelli, Claudio Trotta.

Michele Monina, invece, sarà presente con il suo Diario di un Lockdown sui social e su Optimagazine, media partner dell’iniziativa.

All Music Italia aprirà sui suoi spazi specifici angoli di approfondimento.

Giuliano Girlando, Michele Monina e Giovanna Sambruna, dal canto loro, saranno protagonisti di Greetings from Rainbow, un webinar sullo Stato della musica indipendente il 16 gennaio alle 15.

