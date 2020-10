Raige Cartagine

Sono passati alcuni mesi da Occhi Inverno, il singolo di Raige uscito lo scorso mese di febbraio, poco prima dell’inizio del lockdown. Dopo aver pubblicato durante l’estate Del Male, ora il cantautore torinese torna con Cartagine, un nuovo brano che segna il suo ritorno in prima persona, dopo aver scritto anche negli ultimi mesi per i Big della musica italiana.

Magari ascoltiamo entrambi la stessa canzone, ma tu ci leggi e ci vedi qualcosa di totalmente diverso rispetto a me. Perché la colleghi al tuo vissuto, a ciò che per te è importante.”

“Partiamo dal presupposto che secondo me le canzoni non vanno spiegate, perché sono uno stato d’animo, e uno stato d’animo è soggettivo, qui c’è tutta la bellezza della musica.

Il verso “Ritorneremo a guardare le stelle e le portiere aperte della mia Volkswagen…” potrebbe far pensare al lockdown. Raige, però, smentisce questa ipotesi.

“Ho sempre detto che la mia filosofia di scrittura è: un giorno vivi e uno scrivi. Se non vedi gente, se non fai esperienze, se non ti sporchi le mani e il cuore che cosa puoi scrivere?

Questa frase non ha nulla a che vedere con il lockdown, gli autori e i cantautori che hanno scritto di quel periodo hanno voluto, come al solito, cavalcare un’onda.

Io non sono così, non sono questo e non voglio esserlo! Ho imparato dai miei errori: mai più compromessi. La frase fa riferimento alla vita che facciamo: fatta di stress e impegni inderogabili, della carriera prima degli affetti e del tutto ora, tutto e subito.

Io voglio pensare che io e lei ritorneremo a guardare le stelle, a goderci cose belle, ad avere il tempo di staccarci da tutta questa merda.”