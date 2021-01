Amici 20: “Senza love” di Raffaele ha ora il suo video auto prodotto

Raffaele Senza love video e testo.

Quest’anno Amici di Maria De Filippi ha deciso di avvicinare ancora di più i ragazzi al proprio percorso discografico e così, già nella fase del pomeridiano i ragazzi non solo possono presentare il loro inediti ma addirittura a farli ascoltare da alcuni dei produttori più importanti del momento che, a loro volta, sceglieranno autonomamente se produrli.

Ma non solo, ai ragazzi è stata anche data la possibilità di autoprodursi il video della propria canzone.

Senza love di Raffaele Renda è stata prodotta da Gorbaciof e qui a seguire potete trovare il video e il testo della canzone. Il videoclip all’11 gennaio ha totalizzato oltre 63.000 views.

RAFFAELE SENZA LOVE video e testo

(Di Laura Di Lenola – Manuel Finotti – Raffaele Renda)

Chiudo gli occhi ormai

ogni notte sai

faccio lo stesso sogno

sono inchiodato al letto

urlo urlo e non ci riesco

provo a correre

ma non so dove

mi muovo lentamente

le gambe sono ferme

tutto crolla resto inerme

Sono solo stanotte

dal freddo le ossa rotte

vi prego svegliatemi adesso

che da solo non ci riesco

e cado negli abissi di un maledetto sogno

porto giù con me ogni mio rimorso

sono senza la…lalalalala

e sai che mi confondo quando non ho addosso

quelle braccia che mi davano conforto

resto senza la…lalalalala

Provo a risalire a risalire non riesco

io non riesco

ma provo a risalire a risalire non riesco

io non riesco

ma provo a risalire a risalire non riesco

io non riesco

ma provo a risalire a risalire

ora ne esco

e rimango senza la…

e cado negli abissi di un maledetto sogno

porto giù con me ogni mio rimorso

resto senza la…lalalalala

ma provo a risalire a risalire e non riesco

non vedo quelle braccia che mi davano conforto

e resto solo, e resto solo

e resto senza lalala