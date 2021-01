Raffaele Il sole alle finestre.

Allievo di Arisa, non gradito da Rudy Zerbi, dopo Senza love (qui il testo), lancia questo nuovo brano.

Raffaele Il sole alle finestre

Sono cresciuto con l’America nei dischi

e qualche pezzo di Battisti che ancora mi serve

a far star buone le paure

quando diventano grandi

e nessuno sa come fermarle

A volte non riesco a stare solo

e i pensieri si rincorrono nel vuoto

ora li tengo in disparte

in una scatola a parte

come vecchi vestiti che non voglio più addosso

Ma c’è il sole alle finestre

mi ripetevi devi diventare grande

ogni dubbio ed ogni forse

mi hanno insegnato solo ad essere più forte

e un nuovo giorno

non mi fa male la consapevolezza di poter cadere

Ma c’è il sole alle finestre

ora sei qui con me non sento più niente

non c’è una strada tutta dritta

senza un po’ di nebbia fitta

e non è semplice

quando tutto mi sembra perso

ma io parlo

se sei qui

Ma c’è il sole alle finestre

mi ripetevi devi diventare grande

ogni dubbio ed ogni forse

mi hanno insegnato solo ad essere più forte

La consapevolezza di poter cadere

ma c’è il sole alle finestre

ora sei qui con me non sento più niente