Oggi desideriamo parlarvi di Radio Zeta, realtà radiofonica che si sta ritagliando uno spazio sempre più importante tra gli amanti della radio grazie ad una linea editoriale che unisce i grandi successi del momento allo scouting di nuovi artisti con un motto significativo: Generazione Futuro.

Chi ci segue con costanza sa che siamo sempre molto critici con il mondo delle radio, sopratutto per quel che riguarda l’attenzione a nuove realtà emergenti che, purtroppo, faticano a trovare spazio e visibilità per la propra musica salvo per il mondo dello streaming e per quello delle radio locali e regionali.

Per questo, quando notiamo che qualcuno prova a fare qualcosa di diverso, ci sempre giusto segnalarlo al pari di quando critichiamo.

Radio Zeta la programmazione

Da diverso tempo, come facciamo per tutte le radio, stiamo monitorando la programmazione di Radio Zeta e possiamo affermare che, tra le radio più note e seguite, è sicuramente quella che riserva più spazio allo scouting di nuovi artisti dando spazio alla loro musica.

Se andiamo a prendere la programmazione dell’ultimo mese, dal 15 maggio al 14 giugno, queste sono le canzoni più trasmesse.

Sierra – Come mai Ghemon – Champagne Irama – Mediterranea Michele Bravi – La vita breve dei coriandoli Willie Peyote – Algoritmo Colapesce DiMartino – Luna Araba Lucio Corsi – Trieste The Kolors – Non è vero Giordana Angi – Amami adesso Elodie – Guaranà Leo Gassmann – Maleducato Frah Quintale – Buio di giorno Mox – Fino a quando il cielo esiste feat. Fulminacci Canova – Never Pinguini Tattici Nucleari Gio Evan – Regali fatti a mano Gaia – Chega Danti – Canzone sbagliata feat. Luca Carboni & Shade Holden – Fraté Germanò – Friends forever Brunori Sas – Capita così Dani Faiv – In peggio Ghali – Good times Sofia Tornambene – Ruota panoramica Francesca Michielin – Monolocale Gazzelle – Ora che ti guardo bene Tropico – Egotrip Morrywood – La stanza degli orrori Tommaso Paradiso – Ma lo vuoi capire? Annalisa – House party

E questa è la top 30 dove, come noterete, da Morrywood a Holden, da Germanò a Lucio Corsi o lo stesso vincitore di Sanremo Giovani 2020, Leo Gassmann, trovano spazio diversi nomi che dalle altre radio vengono praticamente ignorati.

Se continuassimo a scendere in classifica troveremmo anche Colombre, Joey, Giaime, Fresh Mula, Alfa, Peter White e Ariete, giusto per citarne alcuni.

Un segnale molto importante questa attenzione alla nuova musica italiana, sopratutto in un momento in cui anche le radio regionali, troppo spesso, non trovano spazi per sostenere questa nuova generazione.

Quindi complimenti a Radio Zeta. Nelle prossime settimane tornerà la nostra rubrica stagionale, Estate in Radio, che vi mostra la programmazione delle diverse radio italiane.