Radio Italia Live – Il concerto: la musica live torna a riempire le piazze. Il cast completo di Milano!

Radio Italia Live – Il Concerto per i 40 anni di Radio Italia Solomusicaitaliana.

Milano – Piazza Duomo – sabato 21 Maggio 2022 – ore 20:10

Radio Italia solomusicaitaliana festeggia il 40esimo compleanno e torna Radio Italia Live – Il Concerto, il più grande evento live gratuito italiano.

Appuntamento sabato 21 maggio a Milano (Piazza Duomo) per tornare a godere della musica dal vivo, dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria.

L’evento è organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Milano.

A condurlo, per l’ottava volta, saranno Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Il backstage sarà avvidato alla speaker Manola Moslehi, mentre le emozioni del pubblico saranno raccolte da Daniela Cappelletti.

La sigla iniziale della serata sarà eseguita dal vivo, come nelle edizioni precedenti, da Saturnino.

I protagonisti saranno accompagnati sul palco dalla Mediterranean Orchestra diretta dal M° Bruno Santori.

Ecco il cast in ordine alfabetico.

radio italia live – il concerto – cast

Alessandra Amoroso

Blanco

Coez

Elisa

Elodie

Francesco Gabbani

Ghali

Irama

Marracash

Marco Mengoni

Gianni Morandi

Pinguini Tattici Nucleari

Rkomi

Sangiovanni

Ultimo

L’evento sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), RADIO ITALIA TREND (canale 726 di Sky, 63 di tivùsat e gratuitamente su Samsung TV Plus e Rakuten TV) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulle app ufficiali per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon.

Sarà anche un evento 100% social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok. Hashtag ufficiale: #rilive

Radio Italia Live – Il Concerto sarà trasmesso in contemporanea su Sky Uno (canale 108) in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

Sul profilo curatore di Radio Italia su Apple Music, è disponibile la playlist ufficiale Radio Italia Live il Concerto, con i brani dei protagonisti della serata. CLICCA QUI