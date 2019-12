Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 20 dicembre

Siete pronti a scoprire le novità musicali delle feste di Natale? Ecco tutti i nuovi singoli del radio date della settimana del 20 dicembre.

Biondo sceglie il giorno del suo compleanno, il 19 dicembre, per lanciare in radio e digitale il nuovo singolo Tira. La genesi di questo brano è stata piuttosto lunga, ben 4 anni, ma solo lo scorso gennaio è arrivata la giusta ispirazione per le strofe. Come per altre canzoni di Biondo, il produttore è Jeremy Buxton.

Alessandra Amoroso, nel radio date del 20 dicembre, arriva, dopo 11 anni, la nuova versione del singolo che ha fatto conoscere la cantante salentina al pubblico: Immobile con il titolo Immobile 10+1.

Benji & Fede tornano in radio venerdì con il singolo Magnifico Difetto. Un brano d’amore immerso in un’atmosfera sognante ed un paesaggio mozzafiato, sono gli ingredienti del video che uscirà lo stesso giorno. Le immagini sono state girate sulle Dolomiti, a Obereggen.

Elisa chiude il suo 2019 con Soul, il nuovo singolo estratto da Diari Aperti (segreti svelati) che vede la cantante tornare all’uso della lingua inglese.

Il brano è stato scritto da Elisa ed è prodotto da John Shanks, vincitore di un Grammy Awards e già al lavoro con nomi come Miley Cyrus, Alanis Morissette, Bon Jovi, Anastacia e moltissimi altri.

Nel radio date di venerdì viene pubblicato il nuovo singolo di Gigi D’Alessio in duetto con Luché. Il brano si intitola Come me ed è estratto dall’album Noi Due (GGD Edizioni Srl/Sony Music).

Le parole sono state scritte da Luché e la melodia di Gigi D’Alessio mette insieme i due mondi apparentemente distanti, con la musica come strumento per abbattere le barriere.

Duetto in arrivo anche per i Subsonica con il nuovo estratto da Microchip Temporale uscito il 22 novembre. Il brano è Tutti i miei sbagli feat. Motta e arriva in una versione più acusticamente rock rispetto all’originale.

Nella seconda pagina, come d’uso, troverete la lista completa dei singoli in uscita e i link ai nostri articoli di approfondimento.