E’ uscito il nuovo singolo di Quentin40 Nontiscordardimè (Island Records / Universal Music Italia), brano che arriva a qualche settimana dal precedente Dare Gas (Veloce) (ne abbiamo parlato Qui).

Nontiscordardimè è un brano che fotografa l’intensità di questo stato d’animo: una nuova libertà e leggerezza capaci di avvolgere l’ascoltatore, aggiungendo un’ulteriore coordinata alla direzione del nuovo progetto dell’artista, mettendone al centro l’interiorità.

“Mi hai dato la forza di rinascere in uno dei momenti peggiori, con te ho scoperto cosa significa vivere.

Non mi spaventa più il giudizio, la possibilità di fallire. Non riesco mai a trovare le parole giuste, ma questa volta il mio cuore è carico al 100%, questa roba è la mia vita.”

Queste le parole postate da Quentin40 sui social.

QUENTIN40 NONTISCORDARDIMÈ

Il tema principale del singolo è una storia d’amore raccontata attraverso la simbologia del fiore Non Ti Scordar di Me, pianta che racchiude molteplici significati, in letteratura e nella cultura popolare. Secondo un’antica leggenda austriaca è associata a valori quali l’amore eterno, la fedeltà, la speranza e il ricordo .

La voce di Quentin40 è immersa in una strumentale aperta che ruota attorno ad un riff di chitarra ipnotico.

L’artista anche con Nontiscordardimè svela un rinnovato immaginario artistico. Delicato, intimo, genuino e al tempo stesso graffiato dall’emotività reale della sua voce.