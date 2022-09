Pyrek e Rkomi: sperimentazione e freschezza nel nuovo singolo Per averti

Pyrex Per averti testo del nuovo brano in collaborazione con Rkomi.

Uscirà allo scoccare della mezzanotte del 2 settembre, su tutte le piattaforme di streaming e negli online store, il primo singolo in collaborazione fra Pyrex della Dark Polo Gang e Rkomi. Il pezzo si intitola Per averti ed è un nuovo brano del nuovo percorso artistico di Pyrex, che in questo periodo ha deciso di muovere i primi passi anche al di fuori del collettivo dove nato e cresciuto artisticamente.

All’interno del brano, Pyrex manifesta ancora una volta la sua estrema versatilità: nel pezzo con Rkomi, il rapper prova a esplorare finalmente atmosfere pop per lui piuttosto inedite e una produzione uptempo dal tiro internazionale e contemporaneo. La presenza di Rkomi, uno degli artisti urban che ha più saputo trasformarsi ed evolversi negli ultimi anni, impreziosisce ulteriormente la traccia.

Qui sotto potete ammirare la cover del singolo.

La produzione del singolo è cura di Erin, uno dei membri del collettivo BNKR44 (Bomba Dischi) tra gli emergenti più interessanti del momento. Per averti è il secondo singolo di questo nuovo corso per Pyrex, inaugurato il 2 maggio scorso, giorno del suo ventottesimo compleanno, con il singolo Sinfonia della distruzione. Non è dato sapere, almeno per il momento, se l’artista abbia intenzione di inserire i pezzi in un ideale futuro disco o EP, anche se la direzione sembra già essere in qualche modo tracciata.



Pyrex Per Averti testo e audio

