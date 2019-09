RTL Power Hits Estate cast completo. Ormai ci siamo domani sera, 9 settembre 2019, a partire dalle 20:30 si svolgerà la terza edizione del premio dell’estate organizzato da Rtl 102.5 in cui verrà proclamato dall’Arena di Verona il tormentone dell’estate 2019.

Il riconoscimento lo scorso anno andò a Loredana Berté & Boomdabash con Non ti dico no.

Già da diversi giorni l’Arena di Verona è completamente sold out per un totale di circa 14.000 persone che saranno presenti all’evento. Chi non potrà esserci potrà comunque ascoltare lo show in diretta radio su Rtl 102.5, oltre che vederlo in tv sul canale 36 del digitale terrestre oppure sul canale 750 di Sky.

La canzone vincitrice di questa terza edizione di Power Hits Estate sarà designata, come accadeva al Summer Festival quando Rtl era Media Partners, miscelando i voti del pubblico accumulati lungo tutta l’estate sul sito internet della radio con la classifica dei passaggi radio ufficiali di Earone.

Oltre al premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2019 saranno assegnati, direttamente dalle relative associazioni, i seguenti riconoscimenti: il Premio RTL 102.5 Power Hits – FIMI, il Premio RTL 102.5 Power Hits – PMI e il Premio RTL 102.5 Power Hits – SIAE.

