Ieri sera Power Hits Estate 2019, la manifestazione organizzata da Rtl 102.5 giunta alla terza edizione, ha premiato il brano tormentone della bella stagione… e la canzone dell’estate 2019 incoronata è stata Mambo salentino dei Boomdabash feat. Alessandra Amoroso.

Le canzoni premiate sono frutto della classifica delle prime 50 canzoni suonate alla radio nata dalla collaborazione tra RTL 102.5 e EarOne.

Come negli scorsi anni la classifica è stata stilata ponderando il dato dell’airplay fornito da EarOne e il voto degli ascoltatori, che hanno espresso la propria preferenza tramite il sito di Rtl 102.5.

In una serata sold out all’Arena di Verona (oltre 14.000 persone, sold out conquistato già da tre mesi) si sono esibiti circa 30 artisti tra quelli che hanno dominato le classifiche radio, streaming e di vendita nell’estate 2019. A sorpresa, non annunciati, sono arrivati sul palco anche Ligabue, Eros Ramazzotti e Salmo.

La serata, presentata da Angelo Baiguini e Giorgia Surina, è stata introdotta da una conferenza stampa nel pomeriggio in cui il patron di Rtl 102.5 e del Power Hits Estate 2019, Lorenzo Suraci, ha confermato il suo sogno di rendere questo appuntamento un nuovo Festivalbar…

“Il terzo anno del Power Hits Estate costituisce la consacrazione dell’evento musicale più importante dell’estate. Sono convinto che nessuno meglio di una radio che trasmette i successi italiani e internazionali possa premiare il tormentone più amato dagli ascoltatori e più suonato da tutte le radio. Il mio obiettivo nel creare il Power Hits Estate era quello di colmare un vuoto radio-televisivo, quello lasciato dal Festivalbar, che i nostri ascoltatori ci hanno chiesto più volte di riempire con un’idea nuova ed originale. Abbiamo quindi deciso di ascoltare gli amanti della musica che tutti i giorni ci seguono dando vita ad uno spettacolo unico. All’Arena di Verona in onda la vera colonna sonora dell’estate. Con questa edizione mi sento di poter dire che il Power Hits è già entrato nel cuore degli italiani”.

POWER HITS ESTATE 2019 I PREMIATI

Diversi i premi che sono stati assegnati nel corso della serata. Oltre a quello principale, il Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2019 andato a Boomdabash feat. Alessandra Amoroso per Mambo Salentino, ecco gli altri riconoscimenti.

RTL 102.5 Power Hits – FIMI è andato al singolo che ha fatto registrare il maggior numero di unità (download + streaming premium) nel periodo che dal 21 giugno al 31 agosto 2019. E questo grande traguardo è stato raggiunto da Benji & Fede con Dove e quando. Il duo ha anche anticipato che ad ottobre uscirà il loro nuovo album.

RTL 102.5 Power Hits – PMI al singolo indipendente più suonato dalle radio nel periodo giugno – agosto. Lo ha vinto LP per Girls Go Wild.

Terzo premio, RTL 102.5 Power Hits – SIAE al brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia – dal 24 giugno al 06 settembre 2019 – per i quali è stato compilato online il nuovo programma musicale di SIAE attraverso mioBorderò.

Il premio è andato a Takagi & Ketra con Omi e Giusy Ferreri per Jambo.

Il processo di accostamento con il Festivalbar è continuato anche ad alcuni premi speciali.

Premio RTL 102.5 Power HitStory 2019 Ligabue, vincitore del Festivalbar 2002 con Tutti Vogliono Viaggiare In Prima e nel 2006 con Happy Hour, ed Eros Ramazzotti che invece il Festivalbar lo ha vinto nel 1996 con Più bella Cosa e nel 2003 con Un’emozione per sempre.

Infine premio RTL 102.5 Power Hits Top Album per l’album più venduto nel periodo settembre 2018 – settembre 2019 vinto da Salmo con Playlist.