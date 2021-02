E’ uscito il nuovo singolo di Povia Torneremo Italia, brano che anticipa l’album Imperfetto, registrato, mixato e masterizzato durante il lockdown.

Il cantautore torna così con un nuovo brano in cui parla del nostro paese, concentrandosi su un periodo storico non così lontano, ma allo stesso tempo distante dal punto di vista ideologico. Torneremo Italia fotografa idealmente la quotidianità del Belpaese di trenta e quarant’anni fa.

“È una fotografia dell’Italia anni 80-90, spensierata, sociale, calma, piena di contatto e non di contatti virtuali. Un’Italia che malgrado i difetti funzionava. Io e le mie sorelle la vivevamo coi nostri problemi adolescenziali, morali e poi economici, per questo siamo andati a lavorare presto. Mamma e Papà a modo loro ci hanno insegnato che ce la potevamo fare da soli. Ogni genitore dovrebbe insegnare questo al proprio figlio. Chi non ha genitori può scegliere qualcuno, i maestri di vita sono tanti e in fondo alla fine in un modo o nell’altro, chi vuole ce la fa. La Fatica, la sofferenza e darsi da fare, ci formano, ci fanno crescere e capire, sennò si muore dentro una bolla, giorno dopo giorno, lentamente. Grazie a Marco Carlucci per questo videoclip sempre all’avanguardia.”

POVIA TORNEREMO ITALIA

Il cantautore, che 15 anni fa vinse il Festival di Sanremo con Vorrei Avere il Becco, ha dedicato il brano al Papà, scomparso qualche giorno fa, alla Mamma e alle sorelle Elisabetta, Renata e Annalisa.

Il pezzo è una delle 12 tracce inserite nell’album Imperfetto, al cui ha lavorato in un luogo e in uno spazio non professionale.

Il disco traduce in canzoni temi di attualità sociale, politica e romantica. Un progetto che farà discutere, così come il precedente Nuovo Contrordine Mondiale, che attirò numerose critiche social, alle quale Povia risponde sempre dicendo: “distruggere è il mestiere di chi non sa creare”.

Imperfetto si può acquistare inviando un messaggio Whatsapp al numero 348.7623972.